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Мобилизованные граждане Украины начали активно сотрудничать с подпольем и передавать сопротивлению информацию. Об этом сообщили ТАСС в организации пророссийского подполья «Дозор».
Уточняется, что мобилизованные, в частности, передают данные о качестве лиц, которых забрали на фронт. По словам подпольщика, значительную часть среди них занимают либо возрастные, либо достаточно юные граждане.
Он отметил, что большинство мобилизованных — это бездомные или алкозависимые. Отмечается, что отчеты о качестве пополнения, которые передаются в Генштаб ВСУ, являются «профанацией».
Ранее сообщалось, что киевский режим освободил 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в Вооруженных силах Украины.
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Он отметил, что большинство мобилизованных — это бездомные или алкозависимые. Отмечается, что отчеты о качестве пополнения, которые передаются в Генштаб ВСУ, являются «профанацией».
Ранее сообщалось, что киевский режим освободил 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в Вооруженных силах Украины.
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Екатерина Коршунова