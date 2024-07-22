Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Подполье: Мобилизованные украинцы начали активно сотрудничать с сопротивлением

Подполье: Мобилизованные украинцы начали активно сотрудничать с сопротивлением

22 июля 2024, 10:56
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Мобилизованные граждане Украины начали активно сотрудничать с подпольем и передавать сопротивлению информацию. Об этом сообщили ТАСС в организации пророссийского подполья «Дозор».
Уточняется, что мобилизованные, в частности, передают данные о качестве лиц, которых забрали на фронт. По словам подпольщика, значительную часть среди них занимают либо возрастные, либо достаточно юные граждане.

Он отметил, что большинство мобилизованных — это бездомные или алкозависимые. Отмечается, что отчеты о качестве пополнения, которые передаются в Генштаб ВСУ, являются «профанацией».



Ранее сообщалось, что киевский режим освободил 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в Вооруженных силах Украины.

Читайте также:

В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ

ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом: последние новости СВО

На Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ
#бездомные
#данные
#режим
#всу
#рф
#спецоперация
#украина
«‎Бой уже был»: Пленный заявил, что ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм
Пленный Кожемяко: командование ВСУ скрывало от солдат, что их отправят на штурм
22 июля 2024, 11:23

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военнопленный Сергей Кожемяко рассказал, что командование ВСУ до последнего скрывает от мобилизованных, что их будут использовать при штурмовых действиях. Видео разговора опубликовало Минобороны РФ.
По его словам, о наступлении подразделению сказали только перед отправкой. Им было приказано вырыть окоп в районе Глубокого и держать оборону.

«Мы когда заходили туда, бой уже был. Там бригада «Хартия» была, и нас к ним прикомандировали, как помощников, получается. Окопался сколько мог, по колено, может, меньше, потому что пули над головой свистят, особо не покопаешь, огонь был со всех сторон», — поделился он.

Кожемяко добавил, что подразделение попало в окружение военных ВС РФ. Тридцать восемь человек убежали, а семь, включая командира, погибли.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«‎Прикажут вести переговоры»: На Западе заявили о поражении Украины

На Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

Стало известно, что ждет Зеленского в случае победы Трампа
#сво
#всу
#вс рф
#пво
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Немецкий журналист сделал неутешительные выводы для Украины за последнюю неделю СВО
Репке: за неделю ВСУ потеряли несколько деревень и десятки километров территории
22 июля 2024, 11:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Немецкий журналист Юлиан Репке написал в соцсети Х, что ВСУ за неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории.
Репке задался вопросом, есть ли те, кто знает, как Украина планирует снизить скорость потери своих территорий. Примечательно, что накануне украинский лидер Владимир Зеленский признал тяжелое положение украинской армии и высокие потери.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Подполье: Мобилизованные украинцы начали активно сотрудничать с сопротивлением

Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS

Офицер США Дэвис предрёк Украине ещё большие людские и территориальные потери
#скорость
#военные
#украина
#владимир зеленский
#всу
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушилин: ВСУ убивают мирных за попытки эвакуироваться на территорию России
22 июля 2024, 10:51

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Боевики ВСУ убивают мирных граждан за попытки эвакуироваться на российскую территорию. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сейчас мы концентрируем свои усилия на беженцах. Противник, чтобы не допустить выхода на нашу сторону местных жителей, просто их расстреливает», — прокомментировал Пушилин телеканалу «Россия-24» ситуацию.

Ранее эксперты предполагали, что украинские неонацисты бьют по мирному населению и гражданским объектам, поскольку не могут победить на поле боя. Таким образом, по мнению аналитиков, националисты хотят показать своим западным хозяевам, на что они способны.

Перед этим сообщалось, что Колумбия выступила за мирную конференцию по Украине с участием российской стороны.

Читайте также:

«‎Прикажут вести переговоры»: На Западе заявили о поражении Украины

На Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом: последние новости СВО
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#денис пушилин
#днр
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Момент атаки дрона на Туапсинский НПЗ попал на видео
Shot опубликовал видео момента атаки дронов ВСУ на НПЗ в Туапсе
22 июля 2024, 10:10

Фото: iStock/NiseriN

Дроны украинской армии атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в результате ударов повреждения получила инфраструктура предприятия. На площади 50 квадратных метров появилось возгорание.




Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, в ликвидации пожара принимали участие 91 специалист и 31 единица техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Туапсе НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА

В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ

ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом: последние новости СВО

#пожар
#инфраструктура
#предприятия
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ
The Guardian: Украина освободила 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в ВСУ
22 июля 2024, 09:52

Фото: istock /reflection_art

Киевский режим освободил 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в Вооруженных силах Украины. Об этом информирует издание The Guardian.
В материале отмечается, что военные подразделения соперничают между собой, чтобы привлечь как можно больше человек. Один из бывших заключенных заявил, что теперь, попав на фронт, он стал «настоящим человеком».

В рядах Вооруженных сил Украины наблюдается нехватка людей. Ранее координатор подполья Сергей Лебедев сказал, что ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать тела погибших. По его данным, боевики потеряли в селе Крынки Херсонской области более пяти тысяч военнослужащих.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно, что ждет Зеленского в случае победы Трампа

Зеленский заявил о прибытии на Украину поставленного ФРГ комплекса ПВО Patriot

«‎Окончательный конец битвы»: На Западе сделали заявление о Черном море
#военные
#владимир путин
#бпла
#сво
#всу
#рф
#тела
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом: последние новости СВО
МО РФ: ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом
22 июля 2024, 09:35

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом. В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ.
Последние новости с полей СВО по состоянию на утро 22.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

Купянско-Сватовское направление

Поступает информация, что российские военные освободили населенный пункт Розовка. Кроме этого, фиксируются бои в районе Синьковки и Петропавловки.

Минобороны: ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом
Минобороны: ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом

Харьковское направление

Сообщается, что идут ожесточенные бои. На левом берегу Северского Донца в лесу западнее Синельниково военные ВС РФ расширили плацдарм и продвинулись на сто метров.

Артемовское направление

По некоторым данным, ВС РФ проломили оборону Вооруженных сил Украины севернее Часов Яра и заняли фермы севернее Калиново.

Фото: iStock/Evgeny555

Александро-Калиновское направление

Российские военные развивают наступление в пригородах Дзержинска. В районе Новгородского под контроль подразделений Вооружённых сил Российской Федерации перешла высота 180, а в Ленинском — улица Полтавская и террикон №1.

Покровское направление

Бойцы ВС РФ наступают в сторону Воздвиженки и к востоку от Лозоватского. Стало известно, что на северных окраинах Новоселовки Первой идут ожесточенные бои с применением бронетехники и БЛА.

Донецкое направление

Обнаружено присутствие ВС РФ к западу от Невельского. Южнее идут бои в Красногоровке. Там ранее боевики Вооруженных сил Украины потеряли позиции в центре населенного пункта. В ходе штурма военнослужащие Южной группировки войск провели успешную операцию по захвату группы солдат Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ сдались в плен целой группой.

Камала Харрис
Камала Харрис

Южнодонецкое направление

ВС России в Красногоровке заняли микрорайон «Солнечный».

Херсонское направление

Идут бои в островной зоне. Реактивная артиллерия российских военных накрыла позиции боевиков ВСУ в районе о.Круглик. Продолжается охота за лодками противника. Ударам боевиков подверглись населённые пункты в Голопристанском и Алешкинском округах.

Торецкое направление

Российские военные заняли большую часть многоэтажек в Кирово. В Нью-Йорке наши военные продвигаются по населенному пункту.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 75 беспилотников ВСУ над территорией России

Сорок семь вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены и уничтожены над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем. Помимо этого, семнадцать БПЛА ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

Фото: iStock/NiseriN

Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным

«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница», — сказал он.

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS

Склад с 400 тоннами боеприпасов боевиков Вооруженных сил Украины и ракетную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS ликвидировали российские военные.

Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS
Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS

Котенок украл шлем челябинского бойца СВО

«Утро у южноуральских бойцов на СВО началось нетипично. У одного из парней пропал защитный шлем. И тут мимо него «пробегает» потерянный головной убор», — рассказал глава регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

По его словам, обнаруженную под защитным шлемом малышку назвали Кнопкой, оставив себе и взяв лежанку с когтеточкой у местных.

Фото: iStock/Nataliia Gats

На Украину прибыл комплекс ПВО Patriot

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о прибытии на Украину поставленного Германией комплекса ПВО Patriot. Ранее он говорил, что Киеву необходим парк из 25 систем ПВО Patriot чтобы полностью закрыть небо страны, но не раскрыл, какого количества комплексов недостает стране.

Читайте также:

Зеленский заявил о прибытии на Украину поставленного ФРГ комплекса ПВО Patriot

Батальоны боевиков ВСУ находятся в окружении в Нью-Йорке в ДНР

Депутат Рады Наталуха: Уклонисты платят на Украине до $2 млрд в год

#россия
#склад
#военные
#комплекс
#бпла
#фрг
#владимир зеленский
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
#путин
#солдат
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ
Гладков сообщил о смерти женщины, раненной в Шебекино полторы недели назад
22 июля 2024, 09:25

Фото: iStock/Artem_Furman

Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что пострадавшая полторы недели назад из-за атаки ВСУ города Шебекино Белгородской области скончалась.
Некоторое время назад женщина была серьезно ранена. Гладков выразил глубокие соболезнования близким погибшей.

По словам губернатора, в тяжелом состоянии находится мужчина, который получил ожоги во время атаки украинскими боевиками села Маломихайловка.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

МО РФ: ВС России отразили атаку беспилотников в Астраханской области

Командир отряда штурмовиков из зоны проведения СВО потребовал вернуть BMW после снятия судимости

Сальдо: Мы готовы показать Западу правду о Херсонской области
#женщина
#ожоги
#мужчина
#соболезнования
#всу
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ: ВС России отразили атаку беспилотников в Астраханской области
22 июля 2024, 09:18

Фото: istockphoto / aapsky

Минобороны РФ сообщило о пяти дронах, сбитых над Астраханской областью.
Министерство обороны России сообщило, что около 7 часов утра по московскому времени над Астраханской областью были сбиты пять украинских беспилотников.

«Утром наши военные успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов над северной частью области. Средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны сработали штатно», — сообщил в своем тг-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Ранее Минобороны России, ​сообщили, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

Читайте также:

В Туапсе НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА

Зеленский заявил о прибытии на Украину поставленного ФРГ комплекса ПВО Patriot

Командир отряда штурмовиков из зоны проведения СВО потребовал вернуть BMW после снятия судимости
#губернатор
#склад
#военные
#бпла
#всу
#вс рф
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Туапсе НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА
Оперштаб: из-за падения обломков БПЛА на НПЗ в Туапсе возник пожар
22 июля 2024, 08:12

Фото: istock / Distortion Media

В Туапсе Краснодарского края в результате падения обломков украинского беспилотника поврежден нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил Телеграм-канал оперативного штаба по региону.
«В результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. метров», — сказано в сообщении.
Согласно сведениям оперштаба, на месте работают 31 единица техники и 91 человек. Возгорание локализовали, открытое горение ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ночь на 22 июля дроны ВСУ два раза пытались ударить по нефтезаводу в Туапсе. Ночью сообщалось о первой серии взрывов в городе. Глава Туапсинского района Сергей Бойко уточнил, что никто не пострадал. Утром сообщалось о второй серии взрывов — предварительно, под удар также попала нефтебаза. В сети появились кадры, на которых виден момент попытки атаки украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Командир отряда штурмовиков из зоны проведения СВО потребовал вернуть BMW после снятия судимости

Зеленский сделал заявление о ситуации в ВСУ

Турист из КНР приехал в РФ и стал помогать бойцам СВО
#склад
#завод
#бпла
#инфраструктура
#возгорание
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф