«Неминуемое поражение»: В Германии сделали шокирующее признание

Фото: iStock/undefined undefined
Вооружение, переданное странами Запада Украине, не помогло ВСУ достичь успехов на поле боя, теперь украинской армии грозит военное поражение. Так считает генерал бундесвера в отставке Харальд Куят.
«Нужно четко отметить, что для Украины нет никакой возможности изменить стратегическую ситуацию в свою пользу. Как бы горько это ни звучало для Украины, поставка всего этого оружия не помогла и не поможет ей добиться преимущества. Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение», — заявил Куят в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.
По его словам, ВСУ полностью провалили свое контрнаступление, а армия России начала успешно продвигаться вперед. При этом он отметил, что ни одно оружие, переданное Украине Западом, не смогло остановить россиян.
Читайте также:
У ВСУ нет средств для создания подобия «линии Суровикина»
Солдаты ВСУ пытаются увезти из «серой зоны» под Донецком подбитый Leopard
Названо оружие, которое сыграет решающую роль в борьбе с ВСУ
Элина Позднякова