У ВСУ нет средств для создания подобия «линии Суровикина»

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У ВСУ не хватает средств для строительства линии обороны. Об этом заявил начальник штаба отряда спецназначения «Рысь», подполковник с позывным «Пират».
По его словам, обстановка на соледарском направлении спецоперации напряженная, но стабильная. ВСУ пытаются стянуть резервы и пока не идут в боевой контакт, так как несут огромные потери. Военный также рассказал, что украинские бойцы даже перестали ходить в штурмы, создав идеальные условия для работы ВС РФ.
Он пояснил, что у ВСУ для этого недостаточно мощностей и ресурсов.
Также боец ВС РФ отметил, что для украинцев сейчас главное — добраться до позиций живыми, так как все подходы контролируются российскими силами.
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«Сейчас они на фоне общего истощения пытаются вгрызться в землю. Занимаются дистанционным минированием, копают окопы, спешно укрепляют рубежи. При этом построить что-то наподобие нашей линии Суровикина у них возможности нет однозначно», — рассказал «Пират».
Также боец ВС РФ отметил, что для украинцев сейчас главное — добраться до позиций живыми, так как все подходы контролируются российскими силами.
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Элина Позднякова