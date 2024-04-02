Солдаты ВСУ пытаются увезти из «серой зоны» под Донецком подбитый Leopard

Российские войска продолжают наносить удары по объектам противника в приграничной зоне. Серия попаданий пришлась по местам базирования личного состава ВСУ в Люботине и Харькове. По информации украинских изданий, в последнем населенном пункте повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что вынуждает жителей покидать город. О том, где развернулись ожесточенные бои в зоне спецоперации, и где удалось продвинуться ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».