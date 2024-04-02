Солдаты ВСУ пытаются увезти из «серой зоны» под Донецком подбитый Leopard

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На Донецком направлении бойцы ВС РФ подбили украинский танк Leopard производства Германии. Военнослужащие ВСУ неоднократно пытались эвакуировать машину «серой зоны», чтобы он не попал к российским специалистам, но безуспешно.
По словам Бошки, который за эту успешную операцию получил Орден Мужества, с тех пор украинцы неоднократно пытались вывезти подбитую бронемашину, чтобы она не попала в руки российских специалистов. Но россияне вовсе не прочь обзавестись таким трофеем, поэтому наши бойцы не подпускают солдат ВСУ к танку, рассчитывая в скором времени переправить его в тыл для изучения техниками.
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Александр Бойцов