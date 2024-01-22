ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ в Запорожской области

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За минувшие сутки российские военные с помощью авиации и артиллерии ликвидировали порядка 105 человек живой силы ВСУ на Запорожском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ», - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что удары были нанесены в районах Пятихаток, Работино и Каменского в Запорожской области. Таким образом, было ликвидировано около 105 человек живой силы ВСУ. Также удалось уничтожить и украинское вооружение, среди которого оказались французская САУ «Caesar» и две гаубицы: Д-20 и Д-30.
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Элина Позднякова