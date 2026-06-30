30 июня 2026, 15:53

Политолог Вакаров: украинофобию будут использовать на выборах в парламент Польши

Фото: iStock/BigNazik

Конфликт Украины и Польши не изменит отношение Варшавы к России. Такое мнение выразил член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.





Так, на фоне обострения отношений между Вашавой и Киевом глава польской консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал власти страны заблокировать переговорный процесс о членстве Украины в Евросоюзе, пишут argumenti.ru.



Заявление польского политика свидетельствует об ужесточении тона партии по отношению к Киеву, которая на сегодняшний день пытается заручиться поддержкой фермеров, недовольных импортом украинской сельхозпродукции, а также поляков, обеспокоенных ситуацией с украинскими беженцами.



При этом Вакаров в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что конфликт Варшавы и Киева останется внутрипольским в преддверии выборов в парламент Польши. Часть польской элиты сплотилась вокруг президента Кароля Навроцкого, а другая продолжает поддерживать премьер-министра Дональда Туска.





«Все это приобретает дополнительную актуальность в преддверии парламентских выборов в Польше в следующем году. Другое дело, что поляки ненавидят бандеровцев. Но внутренние претензии Польши относятся исключительно к Волынской резне», — пояснил политолог.