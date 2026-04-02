Туск признал, что ситуация в мире развивается в пользу России

02 апреля 2026, 13:15

Туск: ситуация в мире развивается в пользу России

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что глобальная ситуация складывается в пользу России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.





«Угроза распада НАТО, ослабление санкций в отношении России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование кредита для Киева Орбаном — все это выглядит как план мечты», — написал Туск.