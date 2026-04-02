Туск признал, что ситуация в мире развивается в пользу России

Туск: ситуация в мире развивается в пользу России
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что глобальная ситуация складывается в пользу России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.
«Угроза распада НАТО, ослабление санкций в отношении России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование кредита для Киева Орбаном — все это выглядит как план мечты», — написал Туск.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп в интервью Telegraph допустил выход страны из НАТО. Венгрия заблокировала кредит Украине на 90 миллиардов евро и новый пакет антироссийских санкций. Будапешт увязывает свою позицию с остановкой транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».