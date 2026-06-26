26 июня 2026, 22:50

Политолог Панкратов: Зеленский готовится к войне с Белоруссией

Фото: iStock/Mykhaylo Palinchak

Белоруссию пытаются втянуть в военный конфликт. И ситуация очень серьезная. Так считает заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов.





Напомним, Владимир Зеленский начал выдвигать Минску ультиматумы. Сначала он потребовал убрать военное оборудование вдоль белорусских границ, которое якобы корректирует российские удары по Украине. Сейчас глава киевского режима заявляет о необходимости демонтажа дорожной инфраструктуры в пограничной зоне Белоруссии.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Панкратов отметил, что Зеленский является «рупором англосаксонского разведсообщества», которое сейчас прощупывает «красные линии» президента РБ Александра Лукашенко. Он также обратил внимание на эвакуацию мирного населения из Черниговской области в предвкушении будущего удара.





«Говорят, что якобы Белоруссия собирается напасть на Украину. Нагнетание направлено на подготовку собственной провокации. Киевский режим начнет говорить, что Украина имеет право на самооборону и поэтому ударила первой», — пояснил политолог.