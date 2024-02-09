Украинские СМИ раскрыли позывной нового главкома ВСУ Сырского

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский имеет позывной «Барс», так назывался отряд под его командованием. Об этом сообщает украинские издание «Страна.ua».
«Так назывался отряд, которым он командовал во время АТО. "Барс" прикрывал украинские войска, окруженные в Дебальцево, когда они выходили из города с большими потерями», - говорится в публикации издания.
Уточняется, что тогда Сырский был награжден орденом Богдана Хмельницкого третьей степени и получил служебное повышение и позывной «Барс». При этом издание отмечает, что у Залужного позывной «Волонтер».
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