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Украинские СМИ раскрыли позывной нового главкома ВСУ Сырского

«Страна.ua»: Позывной Сырского – «Барс»
09 февраля 2024, 15:31

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский имеет позывной «Барс», так назывался отряд под его командованием. Об этом сообщает украинские издание «Страна.ua».
«Так назывался отряд, которым он командовал во время АТО. "Барс" прикрывал украинские войска, окруженные в Дебальцево, когда они выходили из города с большими потерями», - говорится в публикации издания.

Уточняется, что тогда Сырский был награжден орденом Богдана Хмельницкого третьей степени и получил служебное повышение и позывной «Барс». При этом издание отмечает, что у Залужного позывной «Волонтер».


8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского.

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#владимир зеленский
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«Ненавижу украинцев»: В сеть попал разговор Сырского с семьёй
Главком ВСУ Сырский заявил, что ненавидит украинцев
09 февраля 2024, 15:57

Фото: iStock/Olena_Z

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ненавидит украинцев, потому что они хитрые и пронырливые, видеоролик с разговором главкома с семьёй публикует Telegram-канал Mash.
Родители главнокомандующего живут в стандартной панельке на окраине российского города Владимир. Раньше он часто приезжал к ним в гости, а сейчас часами общается по видеосвязи.

Как рассказали соседи родителей Сырского, в последний визит он заявил им, что считает украинцев хитрыми и пронырливыми, поэтому они ему неприятны.

«Я сижу с украинцами в одном штабе и ненавижу их», — заявил Сырский своим близким.

Напомним, вечером 8 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на его должность уроженца Владимирской области Александра Сырского.

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#всу
#сво
#россия
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В США описали два возможных сценария развития событий на Украине
AT: Украина может распасться, либо в стране сменится власть
09 февраля 2024, 15:40

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина либо распадётся, либо дойдёт до смены власти, с таким заявлением выступил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в своей статье для издания Asia Times.
«Байдену, возможно, придется столкнуться либо с распадом Украины, поскольку она потерпит поражение, либо с заменой власти в Киеве, на дружественную Москве», — считает Брайен.

Он также отметил, что Соединённым Штатам и другим странам Североатлантического альянса уже пора задуматься о том, как они будут выходить из сложившейся ситуации в будущем. Брайен считает, что снабжение ВСУ оружием может не сработать, в особенности в том случае, если некому будет стрелять.

В завершении он отметил, что непросто сейчас приходится и олигархии на Украине. Без регулярного вливания западных денег жить им стало тяжелее.

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#всу
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«Математическая точность»: Украинский генерал поразился тактике ВС РФ
Кривонос: На Купянском направлении сложилась тяжёлая для ВСУ ситуация
09 февраля 2024, 15:26

Фото: iStock/Prostock-Studio

На Купянском направлении сложилась тяжёлая для ВСУ ситуация, об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью для YouTube-канала «Прямой».
«Про ситуацию в Купянске уже не раз говорили, еще в ноябре я обращал внимание общественности и украинского руководства на то, что нужно следить за происходящим на Купянском направлении, потому что русские воюют с математической точностью, в том плане, что они прорабатывают все варианты и вычисляют возможности», — прокомментировал ситуацию Кривонос.

Генерал в отставке напомнил, что купянский железнодорожный узел — важная артерия линии боевого соприкосновения. По его словам, сторона, которая контролирует эту железную дорогу, имеет возможность с лёгкостью перебрасывать личный состав в любые точки проведения спецоперации.

Кривонос подчеркнул, что преимущество российской армии ещё и в том, что у Москвы отлично работает ОПК, в то время как Киев не способен обеспечить своих солдат необходимым количеством боеприпасов.

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#всу
#вс рф
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Тяжелораненый боец ВСУ записал прощальное видео на русском языке
ТСН: умирающий боец ВСУ записал прощальное видео на русском языке
09 февраля 2024, 15:06

Фото: iStock/undefined undefined

Тяжелораненый солдат штурмовой бригады ВСУ с позывным «Гиря» записал прощальное видео для родных на русском языке. Об этом сообщает украинское издание «Телевизионная служба новостей».
Согласно сообщению, украинский боец получил тяжелое ранение под Авдеевкой в ДНР. Он готовился умереть и записал обращение к своей семье на русском языке.

«Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», — говорит боец ВСУ на прощальном видео.

Он также призвал всех близких не расстраиваться и жить дальше. По данным СМИ, украинского военного все-таки успели эвакуировать и сейчас он находится под присмотром врачей. Подробностей о его состоянии не приводится.

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Главком ВСУ Сырский сделал первое заявление на новом посту
Сырский: Жизнь и здоровье военнослужащих - главная ценность ВСУ
09 февраля 2024, 14:44

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем первом заявлении на новом посту пообещал беречь жизни и здоровье украинских военных.
По словам Сырского, главной ценностью украинской армии являются жизнь и здоровье бойцов ВСУ. При этом новый главком ВСУ выразил надежду на то, что союзники продолжат оказывать Киеву всю необходимую помощь.

«На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров», - написал Сырский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что основной задачей украинской военной логистики является оперативное и рациональное распределение и доставка в боевые части всего самого необходимого.

Ранее американское издание Politico написало, что украинские военные называют нового главкома ВСУ Александра Сырского «мясник» и «генерал 200» из-за огромных потерь, к которым привели его приказы.

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Освобожденные из украинского плена российские военные прибыли в Москву – видео
Освобожденные из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в Москву для реабилитации
09 февраля 2024, 14:19

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российские военные, которых освободили из украинского плена, прибыли в Москву для дальнейшей реабилитации. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», - говорится в сообщении военного ведомства России.

При этом уточняется, что всем освобожденным из украинского плена будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Напомним, ранее стало известно, что Россия и Украина обменялись военнопленным по формуле 100 на 100. В Минобороны России отметили, что посредническое участие гуманитарного характера в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Предыдущий обмен пленными российскими и украинскими военнослужащими состоялся 31 января. Тогда в РФ вернулись 195 бойцов. Столько же пленных передали Украине.

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«Герой Украины»: Зеленский присвоил уволенному Залужному новое звание
Зеленский присвоил Залужному и Буданову звание Героя Украины
09 февраля 2024, 14:06

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины уволенному главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову*. Указ уже опубликован на сайте главы Украины.
«Присвоить звание "герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу – генералу», - гласит указ.
Кроме того, звание Героя Украины получил и начальник военной разведки Кирилл Буданов*.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского. Таким образом, Валерий Залужный был отправлен в отставку. При этом в Пентагоне заявили, что США будут продолжать поддерживать Киев, несмотря на увольнение Залужного. В американском военном ведомстве уточнили, что министр обороны Ллойд Остин ещё не говорил с новым главнокомандующим Александром Сырским.

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* Внесен в реестр террористов и экстремистов
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В Киеве заявили, что на сбитом под Белгородом Ил-76 не было украинских пленных
Данилов: На сбитом самолёте Ил-76 не было украинских пленных
09 февраля 2024, 13:24

Фото: iStock/porpeller

На потерпевшем крушение в Белгородской области военном самолёте Ил-76 не было украинских пленных, с таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью для «Бабель».
«Были ли там наши пленные? Я вам точно могу сказать: нет. Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве», — оправдался Данилов.

Он также призвал общественность не делать поспешных выводов о том, что самолёт сбила именно украинская ракета.

Напомним, страшная трагедия с военным самолётом Ил-76 произошла 24 января в Белгородской области. Сбитое ракетой воздушное судно рухнуло в поле рядом с белгородской деревней Яблоново. Все 74 человека, которые находились на борту, погибли.

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#самолет
#белгород
#украина
#плен
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Украинские терминалы Starlink парализованы в районе Авдеевки
Российские войска парализовали работу терминалов Starlink в районе Авдеевки
09 февраля 2024, 13:10

Фото: iStock/AdrianHancu

Российские военные парализовали работу терминалов Starlink в районе Авдеевки, об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По информации СМИ, нейтрализовать средства связи, которые Украине предоставил Илон Маск, удалось российским специалистам радиоэлектронной борьбы. По их словам, в районе Авдеевки отсутствует сигнал в радиусе 12 километров.

При этом, потерю связи подтверждают и сами украинцы, публикуя скриншоты со своих устройств.

«Пишут: Starlink, как и прежде, видит спутник, иногда устанавливает связь, но скорость — почти в 300 раз ниже привычной. Приходится общаться в Whatsapp и передавать секретные донесения из рук в руки — через пеших курьеров», — уточнили в Mash.

Отмечается, что качество сигнала в этом районе становилось всё хуже и хуже на протяжении последних двух месяцев, а теперь связь пропала окончательно.

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