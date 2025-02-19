«Необходима срочная дератизация»: Медведев сравнил Зеленского с крысой

Дмитрий Медведев (Фото: krem
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте» сравнил Владимира Зеленского с крысой и призвал провести дератизацию.
Медведев сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой, и отметил, что может устроить какую-либо провокацию, чтобы сорвать начавшийся диалог по урегулированию украинского конфликта. Так, зампред Совбеза предположил, что глава киевского режима даже готов пойти на применение «грязной бомбы», чтобы отвлечь внимание от себя.
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«Срочная дератизация снимет проблему. Причём лучше, если этим займутся именно те, кто раньше кормил мерзких серых крыс с длинными хвостами», — написал Медведев.Он также заявил, что «главный покровитель» в лице США разозлился на Владимира Зеленского. По его словам, американский лидер упоминает об отсутствии легитимности у главы киевского режима, а также требует отчета о потраченных на Украину средствах США.
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Элина Позднякова