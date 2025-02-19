Россия может очень быстро уничтожить Украину — Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может очень быстро полностью уничтожить Украину, включая Киев, но не желает этого делать.
«Если бы они (Россия — ред.) хотели сделать это на сто процентов, то, вероятно, это произошло бы очень быстро», — сообщил он журналистам на пресс-конференции, комментируя разрушения, понесенные Украиной.
По его словам, Россия могла бы быстро сделать Киев «масштабным местом разрушения», однако делать этого не желает.
При этом американский лидер заявил, что Украина сама вынудила Россию начать СВО, и упрекнул Зеленского в нежелании вести переговоры. Кроме того, Трамп призвал его провести выборы на Украине, так как сам Зеленский имеет слишком низкий рейтинг и не может представлять страну за столом переговоров.
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Элина Позднякова