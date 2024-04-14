Необычная находка в Чёрном море раскрывает военные планы Киева

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Необычный ударный морской дрон был обнаружен в Чёрном море румынскими пограничниками. Элементы конструкции и боевого оснащения дрона — американского и советского производства.
Основу морского беспилотника составляет жестко-надувная лодка AM-800 с алюминиевым корпусом, изготавливаемая в Алабаме (США), передаёт РИА Новости. Длина его вместе с подвесными моторами составляет 9,5 метра, что вдвое больше, чем у безэкипажных катеров Magura и Sea Baby, которые Украина использовала при атаках Черноморского флота РФ и Крымского моста. Боевая часть содержит около 500 килограммов взрывчатого вещества.
Румынская сторона не уточняет, кому принадлежал беспилотник, который был уничтожен взрывниками, однако эксперты склоняются к тому, что он был украинским. Морские беспилотники оказались одной из самых эффективных новинок военного конфликта. На Украине не раз говорили о разработке подобных систем, управляемых системой спутниковой связи Starlink и способной таранить корабли и другие объекты. Военные аналитики сходятся в том, что в дальнейшем роль дронов в военном конфликте только усилится, причем во всех средах — на суше, в воде и воздухе.
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Александр Бойцов