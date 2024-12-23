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На Запорожском фронте произошло необычное событие, запечатленное на видео, где солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались эвакуировать «тяжелораненого» сослуживца. По сообщениям, опубликованным в Telegram-канале «Два майора», процесс эвакуации принял неожиданный поворот, когда солдаты испугались FPV-дрона.
На записях видно, как к блиндажу подъезжает багги, из которого выходит боец ВСУ и направляется к укрытию. Спустя минуту из блиндажа выходят шесть солдат, из которых четверо держат на растянутой ткани «раненого», который не проявляет никаких признаков жизни.
Когда солдаты успевают сделать несколько шагов в сторону багги, в него влетает FPV-дрон — техника загорается, и солдаты в панике разбегаются, стремясь вернуться обратно в блиндаж.
Однако неожиданно «раненый» оказывается совершенно здоровым: сначала он меняет положение, а затем, после сброса несдетонировавшего боеприпаса с другого дрона, встает и уходит следом за сослуживцами в укрытие, немного прихрамывая. Информации о том, смогли ли украинские военнослужащие покинуть блиндаж без потерь, на данный момент нет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Когда солдаты успевают сделать несколько шагов в сторону багги, в него влетает FPV-дрон — техника загорается, и солдаты в панике разбегаются, стремясь вернуться обратно в блиндаж.
Однако неожиданно «раненый» оказывается совершенно здоровым: сначала он меняет положение, а затем, после сброса несдетонировавшего боеприпаса с другого дрона, встает и уходит следом за сослуживцами в укрытие, немного прихрамывая. Информации о том, смогли ли украинские военнослужащие покинуть блиндаж без потерь, на данный момент нет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова