25 августа 2025, 12:09

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Экс-глава неонацистов из одесского филиала «Правого сектора»* Сергей Стерненко заявил, что Владимир Зеленский станет трупом за сдачу территорий Украины. Об этом он заявил в интервью The Times.





На фоне этого в последние недели регулярно появляются новости о том, что Зеленский находится под большим давлением из-за возможных территориальных уступок, на которые он может пойти для урегулирования конфликта с РФ. При этом, как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, глава киевского режима отказался обсуждать вопрос территориальных уступок.





«Если бы Зеленский отдал хоть какую-то незанятую землю, он был бы трупом — и политически, и реально», — заявил Стерненко.