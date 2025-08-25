В КНР обозначили свою позицию по отправке миротворцев на Украину
Пекин не намерен направлять миротворческие контингенты на Украину в рамках будущих гарантий безопасности, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передаёт ТАСС.
По его словам, соответствующие сообщения не соответствуют действительности, а позиция Китая по украинскому вопросу остаётся ясной и последовательной. Ранее немецкое издание Welt со ссылкой на источники в китайских правительственных кругах писало о якобы готовности КНР отправить миротворцев при наличии мандата ООН.
Политолог Ван Сяоцюань подчеркнул, что Китай предлагает комплексный план урегулирования конфликта, в рамках которого отмена санкций против России рассматривается при условии предоставления Украине гарантий безопасности.
Ранее в ЕС спрогнозировали реакцию Москвы и Пекина на отказ Европы от сделки с США
Читайте также: