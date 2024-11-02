СК РФ расследует гибель российских военных в Курской области

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Главное военное следственное управление СК России инициировали расследование гибели российских военнослужащих в Курской области. Есть основания полагать, что они были убиты не на поле боя, а в плену.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства. Поводом для таких подозрений стала опубликованная в социальных сетях фотография, на которой запечатлены российские бойцы без признаков жизни. У одного из них руки связаны за спиной, что даёт основания подозревать, что они были убиты не во время выполнения боевого задания, а уже в плену.
Руководителю следственного управления ГВCУ СК России поручено вoзбудить по даннoму факту угoловное дeло. Следователям предстоит установить точное место съёмки, выяснить все обстоятельства произошедшего, зафиксировать доказательства и установить всех причастных к преступлению.
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