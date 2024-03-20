«Неожиданная проблема»: В Красном Кресте объяснили, почему люди без вести пропадают на СВО

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Некоторые люди, которые считаются пропавшими без вести в зоне спецоперации, просто не помнят номера телефонов родственников, об этом сообщила советник по политическим вопросам при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста Анастасия Кушлейко в разговоре с РИА Новости.
«Это неожиданная проблема, с которой мы столкнулись. У нас также была эта проблема при посещении военнопленных, которые имеют право передать сообщение своим близким, но не знали на память номера телефонов своих близких и указывали странички близких в соцсетях, чтобы мы могли их найти и передать новости», — заявила Кушлейко.
Она также отметила, что найти человека в социальной сети, зная только его имя, иногда оказывается очень сложной задачей.
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Евгения Парфентьева