Эксперт фэншуй рассказала, как ускорить исполнение желаний

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Бумажка с написанной мечтой или предмет, напоминающий её поможет скорее исполниться желанию. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова.
Специалист отметила, что для исполнения желаний необходимо сохранять в доме порядок и уют. Также стоит положить бумажку с написанной мечтой или предмет, напоминающий её.
Она уточнила, что желания, связанные с карьерой, бизнесом, путешествиями и знакомствами лучше расположить в гостиной или рабочем кабинете. А желания, связанные с саморазвитием и личными отношениями, лучше положить в спальню.
В то же время ясновидящая и астролог Кажетта Ахметжанова заявила «Вечерней Москве», что цифры также имеют тайные значения, речь идет о номерах квартир, подъездов и домов.
При этом в жилье, где присутствует цифры 7, 5, 4, 2, невелика вероятность встретить конфликтных соседей или натолкнуться на проблемы с жилищными коммуникациями и оформлением документов.
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«Это может быть, например, фигурка парусника, если человек мечтает о путешествиях, ваза с цветами, если его мечта — процветание, стакан с кисточками, если он хочет проявить себя в творчестве», — пояснила Скуратова в беседе с «Москвой 24».
Она уточнила, что желания, связанные с карьерой, бизнесом, путешествиями и знакомствами лучше расположить в гостиной или рабочем кабинете. А желания, связанные с саморазвитием и личными отношениями, лучше положить в спальню.
В то же время ясновидящая и астролог Кажетта Ахметжанова заявила «Вечерней Москве», что цифры также имеют тайные значения, речь идет о номерах квартир, подъездов и домов.
«Жилье с более негативной энергетикой имеет цифры 1, 3, 6, 8, 9, в разных комбинациях. Опасны квартиры с номерами 33, 13, 131 и 313 (зеркальные от 13), 666. В них чаще всего случаются бытовые проблемы, грабежи, возгорания», — предупредила специалист.
При этом в жилье, где присутствует цифры 7, 5, 4, 2, невелика вероятность встретить конфликтных соседей или натолкнуться на проблемы с жилищными коммуникациями и оформлением документов.
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Элина Позднякова