Эксперт фэншуй рассказала, как ускорить исполнение желаний

В народном календаре 14 мая отмечается день Еремея Запашника, или Еремея Запрягальника. Такое название появилось потому, что наши предки с этого дня начинали возделывать землю. В этот день православные христиане почитают пророка Иеремии. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».