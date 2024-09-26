Стало известно, за счет чего держится украинский гарнизон в Угледаре

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Подразделения Вооруженных сил Украины, которые обороняют Угледар, не знают что происходит рядом, потому что находятся в информационном вакууме. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на военного РФ.
Российский офицер с позывным Витязь, участвующий в освобождении города, отметил, что сейчас идут активные наступательные действия.
Военный пояснил, что у боевиков Вооруженных сил Украины по всему городу расположены оборудованные наблюдательные посты. По его словам, на каждом из них находятся по 2 — 4 человека. Российские бойцы уничтожают их точечно, потому что ВСУ достаточно 5 — 7 минут, чтобы обнаружить технику Армии России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Выявляем цели, отрабатываем минометной и ствольной артиллерией, поражаем FPV-дронами», — рассказал он.
Военный пояснил, что у боевиков Вооруженных сил Украины по всему городу расположены оборудованные наблюдательные посты. По его словам, на каждом из них находятся по 2 — 4 человека. Российские бойцы уничтожают их точечно, потому что ВСУ достаточно 5 — 7 минут, чтобы обнаружить технику Армии России.
«ВСУ пытаются удержаться в городе в том числе из-за информационного вакуума. Пленные пошли только после того, как мы общими усилиями совместно с соседними подразделениями начали сбрасывать листовки. До этого те и не в курсе были, что происходит в километре», — поделился офицер.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова