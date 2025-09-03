«Посмотрим, что из этого выйдет»: Трамп пригрозил занять «другую позицию» по Украине

03 сентября 2025, 01:35

Трамп: США изменят позицию по Украине в случае отсутствия прогресса урегулирования

Фото: iStock/ValleraTo

Вашингтон может изменить свою позицию по РФ и Украине, если окажется, что встреча президентов на Аляске не привела к ожидаемым результатам. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома.





Он напомнил, что его встреча с российским президентом Владимиром Путиным 15 августа прошла продуктивно. Однако, если достигнутые договоренности не реализуются, США «займут иную позицию».





«У нас была очень хорошая встреча с Путиным пару недель назад. Посмотрим, что из этого выйдет. Если ничего не получится, мы займём другую позицию», — объяснил Трамп журналистам.