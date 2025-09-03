«Посмотрим, что из этого выйдет»: Трамп пригрозил занять «другую позицию» по Украине
Трамп: США изменят позицию по Украине в случае отсутствия прогресса урегулирования
Вашингтон может изменить свою позицию по РФ и Украине, если окажется, что встреча президентов на Аляске не привела к ожидаемым результатам. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома.
Он напомнил, что его встреча с российским президентом Владимиром Путиным 15 августа прошла продуктивно. Однако, если достигнутые договоренности не реализуются, США «займут иную позицию».
«У нас была очень хорошая встреча с Путиным пару недель назад. Посмотрим, что из этого выйдет. Если ничего не получится, мы займём другую позицию», — объяснил Трамп журналистам.
Трамп: ВС США потопили в море судно наркокартеля с 11 членами банды из Венесуэлы
Он также сообщил, что узнал «новые интересные вещи» об украинском конфликте. Они станут известны миру в ближайшие дни.
Напомним, что 1 сентября помощник российского лидера Юрий Ушаков прокомментировал результаты встречи лидеров в Анкоридже. Он заявил, что президенты РФ и США достигли большого количества «взаимных пониманий».
В ночь со 2 на 3 сентября «Радио 1» стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками Краснодарский край. Взрывы и сирены тревоги прозвучали в Анапе, также мощные хлопки были слышны в Новороссийске и селе Криница.