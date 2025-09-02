Неразорвавшийся снаряд застрял в квартире жилого дома в российском городе

02 сентября 2025, 07:37

Саперы вынесли снаряд, застрявший в квартире в жилом доме в Ростове-на-Дону

Фото: iStock/Artaxerxes Longhand

Сапёры вывезли неразорвавшийся снаряд, который застрял в одной из квартир жилого дома в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин. Об этом пишет РИА Новости.