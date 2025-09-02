Неразорвавшийся снаряд застрял в квартире жилого дома в российском городе
Сапёры вывезли неразорвавшийся снаряд, который застрял в одной из квартир жилого дома в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин. Об этом пишет РИА Новости.
В ночь на вторник врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил о работе ПВО в Ростове-на-Дону. Он отметил, что в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажек в Левенцовском микрорайоне, но, по предварительным данным, пострадавших нет. Позже мэр города Александр Скрябин добавил, что жителей поврежденных домов разместят в пункте временного размещения, организованном на базе местной школы. Также Слюсарь сообщил, что в одной из квартир был найден снаряд, и проводится эвакуация 320 жителей дома.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
