В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников загорелись две многоэтажки

02 сентября 2025, 02:17

Фото: Минобороны РФ

В результате атаки беспилотников в Ростове-на-Дону загорелись верхние этажи двух многоквартирных домов в микрорайоне Левенцовский. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет, на месте работают экстренные службы.