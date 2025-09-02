В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников загорелись две многоэтажки
В результате атаки беспилотников в Ростове-на-Дону загорелись верхние этажи двух многоквартирных домов в микрорайоне Левенцовский. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет, на месте работают экстренные службы.
Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место происшествия оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения, которые приступили к ликвидации возгораний.
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Жители района в социальных сетях публикуют кадры с места событий, на которых видна работа сил ПВО и последствия возгораний. Известно, что атака произошла в ночное время, над городом сработала система противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что в ночь на 30 августа над районами Ростовской области были сбиты беспилотники, а неделей ранее в Ленинском районе Ростова-на-Дону дроны повредили 11 домов. Российские силы ПВО активно отражают воздушные атаки, уничтожая украинские беспилотники над различными регионами страны.
