Силы ПВО ночью уничтожили 13 БПЛА в Ростовской области

02 сентября 2025, 07:15

Фото: iStock/NiseriN

Во вторник Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили 13 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине.