Силы ПВО ночью уничтожили 13 БПЛА в Ростовской области
Во вторник Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили 13 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине.
По информации ведомства, дежурные силы ПВО осуществили перехват и уничтожение дронов самолетного типа, которые были замечены над территорией Ростовской области.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также: