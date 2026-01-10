«Несбиваемая угроза»: Военэсперт раскрыл возможности комплекса «Орешник»
Военный аналитик оценил возможности гиперзвукового комплекса «Орешник»
Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о ракетном комплексе «Орешник». Он назвал его комплексом средней дальности. Эксперт сообщил, что комплекс использует гиперзвуковые боевые блоки. Они развивают скорость до 13 тысяч километров в час.
В беседе с «RT» Дандыкин подчеркнул, что существующие системы ПВО, включая перспективные американские разработки, не могут перехватить такие цели.
«НАТО понимает, что если будет размещение войск французских или британских на территории Украины, то это будет иметь печальные последствия. Также у них есть понимание того, что в ближайшей перспективе ни одна другая страна не создаст такое оружие», — заявил аналитик.Дандыкин считает, что этот комплекс представляет серьёзный вызов для НАТО и производит на альянс сильное впечатление. Специалист пояснил, что дальность ракеты покрывает всю европейскую территорию до Лиссабона, что и вызывает активные публичные реакции.