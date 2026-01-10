«Несбиваемая угроза»: Военэсперт раскрыл возможности комплекса «Орешник»

10 января 2026, 14:07

Военный аналитик оценил возможности гиперзвукового комплекса «Орешник»

Фото: Istock/Aterrassi

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о ракетном комплексе «Орешник». Он назвал его комплексом средней дальности. Эксперт сообщил, что комплекс использует гиперзвуковые боевые блоки. Они развивают скорость до 13 тысяч километров в час.





В беседе с «RT» Дандыкин подчеркнул, что существующие системы ПВО, включая перспективные американские разработки, не могут перехватить такие цели.

«НАТО понимает, что если будет размещение войск французских или британских на территории Украины, то это будет иметь печальные последствия. Также у них есть понимание того, что в ближайшей перспективе ни одна другая страна не создаст такое оружие», — заявил аналитик.