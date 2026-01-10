«Утешительный приз»: Раскрыта правда о сделке Украины и США на миллиарды

10 января 2026, 13:41

Политолог Дудаков: ни США, ни ЕС не предоставят Украине 800 миллиардов долларов

Фото: Istock/Diy13

Политолог-американист Малек Дудаков уверен, что США не предоставят Украине 800 миллиардов долларов на восстановление.





В беседе с «NEWS.ru» Дудаков назвал эту сумму «виртуальным утешительным призом». По его мнению, любые подобные соглашения носят фантастический характер.

«Никаких 800 миллиардов долларов, инвестиций никто Украине предоставить не сможет, и не будет», — заявил эксперт.

«Зеленский может выйти и сказать: видите, мы подписали унизительное, позорное соглашение, де-факто проиграли в войне, это признаём, но зато у нас будет некое светлое будущее с этими полученными почти триллионом долларов инвестиций», — заключил политолог.