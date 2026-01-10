Стало известно, откуда ВСУ запускают дроны для атак на Краснодарский край
Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут атаковать Краснодарский край с территории Одессы
Военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, откуда ВСУ могут наносить удары по Краснодарскому краю.
В беседе с «NEWS.ru» Дандыкин подчернкул, что запускать аппараты украинская сторона может с территории Одесской, Николаевской или Херсонской областей.
«На юг России дроны летят с пока подконтрольной ВСУ территории. Это беспилотники дальнего действия европейской разработки, английские, немецкие детали. Они летят за тысячу километров, некоторые ещё больше», — пояснил специалист.В качестве примера эксперт назвал дрон «Лютый». Дандыкин отметил, что эти комплексы собраны из компонентов, произведённых, в частности, в Великобритании и Германии.
