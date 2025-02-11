ВСУ атаковали Белгород из РСЗО HIMARS

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ВСУ атаковали Белгород РСЗО HIMARS американского производства. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник. При этом глава региона Вячеслав Гладков также заявил о том, что средства ПВО сбили несколько воздушных целей в небе.
По предварительным данным канала, в небе над городом сбили около семи снарядов. Пока информации о пострадавших нет.
Кроме того, по его словам, в результате вражеской атаки в Белгороде в одной квартире дома выбиты окна, а в Белгородском районе в посёлке Майский в частном доме повреждена кровля. Также дроны атаковали припаркованный КамАЗ в селе Шелаево Валуйского округа.
Тем временем в Белгородском районе в хуторе Церковный от удара FPV-дрона пострадало сельхозпредприятие. Там выбило стекла, повреждения получила кровля здания и входная группа. В поселке Октябрьский под обстрел ВСУ попали два многоквартирных дома. Там повреждено не менее 13 квартир и двух автомобилей.
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«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей. В Белгородском районе в селе Репное в одном частном домовладении повреждена кровля. Информации о пострадавших и других повреждениях на данный момент не поступило», — написал в своем Гладков.
Кроме того, по его словам, в результате вражеской атаки в Белгороде в одной квартире дома выбиты окна, а в Белгородском районе в посёлке Майский в частном доме повреждена кровля. Также дроны атаковали припаркованный КамАЗ в селе Шелаево Валуйского округа.
Тем временем в Белгородском районе в хуторе Церковный от удара FPV-дрона пострадало сельхозпредприятие. Там выбило стекла, повреждения получила кровля здания и входная группа. В поселке Октябрьский под обстрел ВСУ попали два многоквартирных дома. Там повреждено не менее 13 квартир и двух автомобилей.
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Элина Позднякова