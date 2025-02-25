Стало известно, что обстрелы боевиками ВСУ территорий России усиливаются

В последние дни наблюдается увеличение обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским территориям. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родионa Мирошникa, данная активность совпадает с переговорами между представителями России и США в Эр-Рияде. Об этом пишет РИА Новости.