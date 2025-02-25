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В последние дни наблюдается увеличение обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским территориям. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родионa Мирошникa, данная активность совпадает с переговорами между представителями России и США в Эр-Рияде. Об этом пишет РИА Новости.
Мирошник отметил, что украинская сторона, похоже, не заинтересована в прекращении военных действий, что приводит к росту числа жертв среди мирного населения. По его данным, на линии соприкосновения ежедневно страдает около 15 человек, и каждый пятый из них погибает. Особенно сильно обстрелам подвергаются территории Белгородской области, включая город Шебекино, где активно используются беспилотники для атак на гражданский транспорт и объекты.
По мнению дипломата, такие действия свидетельствуют о «судорогах и агонии» киевского режима, который продолжает игнорировать нормы международного гуманитарного права в стремлении получить финансирование от Запада. Мирошник выразил опасения, что украинская сторона не намерена соблюдать правила ведения войны и может прибегнуть к провокациям террористического характера.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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По мнению дипломата, такие действия свидетельствуют о «судорогах и агонии» киевского режима, который продолжает игнорировать нормы международного гуманитарного права в стремлении получить финансирование от Запада. Мирошник выразил опасения, что украинская сторона не намерена соблюдать правила ведения войны и может прибегнуть к провокациям террористического характера.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова