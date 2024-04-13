Несколько человек пострадали после ракетного удара ВСУ по Луганску

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В результате украинского ракетного удара по Луганску есть пострадавшие. Об источник в силовых структурах сообщил РИА Новости.
Отмечается, что на месте удара работают экстренные службы. Если несколько пострадавших. Их количество и степень тяжести ранений уточняются.
Ранее глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил об ударе по машиностроительному заводу в Луганске.
До этого ряд СМИ, ссылаясь на сообщения местных жителей, писали о двух низко летящих ракетах. После их падения прозвучали взрывы, в небо поднялся густой столб дыма. Сообщалось, что одна из ракет ударила в районе автовокзала в Луганске.
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Ранее глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил об ударе по машиностроительному заводу в Луганске.
До этого ряд СМИ, ссылаясь на сообщения местных жителей, писали о двух низко летящих ракетах. После их падения прозвучали взрывы, в небо поднялся густой столб дыма. Сообщалось, что одна из ракет ударила в районе автовокзала в Луганске.
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Анастасия Чинкова