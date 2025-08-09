ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили боевиков и технику ВСУ в Черниговской области
Видео: Telegram @mod_russia
Российские войска при помощи ракетного комплекса «Искандер» нанесли точечный удар по скоплению личного состава и техники ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщает ТАСС.
По полученной информации, ракета с фугасной боевой частью поразила цель, в результате чего были уничтожены несколько большегрузных автомобилей с военной техникой и вооружением, а также личный состав ВСУ, который занимался погрузочно-разгрузочными работами.
По оценкам российских военных, потери украинской стороны составили до 20 военнослужащих.
На видео, снятом с беспилотника, чётко видны как минимум две грузовые машины, группа украинских солдат рядом с техникой, а также другие транспортные средства, находившиеся на месте удара.
Читайте также: