ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили боевиков и технику ВСУ в Черниговской области

Российские войска при помощи ракетного комплекса «Искандер» нанесли точечный удар по скоплению личного состава и техники ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщает ТАСС.



По полученной информации, ракета с фугасной боевой частью поразила цель, в результате чего были уничтожены несколько большегрузных автомобилей с военной техникой и вооружением, а также личный состав ВСУ, который занимался погрузочно-разгрузочными работами.

По оценкам российских военных, потери украинской стороны составили до 20 военнослужащих.

На видео, снятом с беспилотника, чётко видны как минимум две грузовые машины, группа украинских солдат рядом с техникой, а также другие транспортные средства, находившиеся на месте удара.

