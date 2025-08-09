Достижения.рф

Обломки БПЛА ВСУ упали в Краснодарском крае, есть пострадавшие

Женщина пострадала в результате падения обломков БПЛА ВСУ в Краснодарском крае
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале сообщил о пострадавшей в результате отражения утренней атаки в Славянске-на-Кубани.



По словам главы Славянского района Романа Синяговского, обломки беспилотника упали на перекрёстке улиц Школьной и Проточной и попали в легковой автомобиль, в котором находилась женщина; медики оказали ей помощь, травма оказалась незначительной, пострадавшая отказалась от госпитализации.

Пресс‑служба оперштаба сообщала, что фрагменты аппарата упали в огород одного из домовладений, повредив автомобиль и забор, и по предварительным данным пострадавших нет.

По данным Минобороны, в ночь на 9 августа были уничтожены и перехвачены 97 украинских беспилотников: 28 — над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской, 10 — над Тульской, по 8 — над Орловской и Белгородской, 7 — над Азовским морем, 5 — над Кубанью, 2 — в Ростовской области, по 1 — в Крыму, Московской и Липецкой областях.

