Обломки БПЛА ВСУ упали в Краснодарском крае, есть пострадавшие

09 августа 2025, 14:54

Женщина пострадала в результате падения обломков БПЛА ВСУ в Краснодарском крае

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале сообщил о пострадавшей в результате отражения утренней атаки в Славянске-на-Кубани.