Обломки БПЛА ВСУ упали в Краснодарском крае, есть пострадавшие
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале сообщил о пострадавшей в результате отражения утренней атаки в Славянске-на-Кубани.
По словам главы Славянского района Романа Синяговского, обломки беспилотника упали на перекрёстке улиц Школьной и Проточной и попали в легковой автомобиль, в котором находилась женщина; медики оказали ей помощь, травма оказалась незначительной, пострадавшая отказалась от госпитализации.
Пресс‑служба оперштаба сообщала, что фрагменты аппарата упали в огород одного из домовладений, повредив автомобиль и забор, и по предварительным данным пострадавших нет.
По данным Минобороны, в ночь на 9 августа были уничтожены и перехвачены 97 украинских беспилотников: 28 — над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской, 10 — над Тульской, по 8 — над Орловской и Белгородской, 7 — над Азовским морем, 5 — над Кубанью, 2 — в Ростовской области, по 1 — в Крыму, Московской и Липецкой областях.
