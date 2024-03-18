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Украинский военнопленный сообщил, что мобилизационные действия, проводимые в городе Одессе, не затрагивают членов «золотой молодежи», передает RT.
По его словам, эти люди, проживающие на Дерибасовской улице в центре города, спокойно проводят время, танцуя и выпивая, при этом их никто не трогает.
Он также отметил, что даже существуют «закрытые» бары, которые работают после введения комендантского часа, и люди в этих заведениях живут безмятежно и без вмешательства.
Ранее были сообщения о случае в Одессе, когда люди в военной форме с использованием перцового баллона загнали строителя в автобус.
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Он также отметил, что даже существуют «закрытые» бары, которые работают после введения комендантского часа, и люди в этих заведениях живут безмятежно и без вмешательства.
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Артем Кузьмин