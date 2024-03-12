Украинский военнопленный рассказал о наёмниках в составе ВСУ

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В одной из бригад ВСУ служат опытные иностранные специалисты, которые побывали в Ираке и Афганистане, а также один «истинный ариец» из Германии. Об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Водян. Его слова передает РИА Новости.
«Они (иностранные наемники – ред.) выполняли боевые задачи, но у них свой командир был, с которым они ходили на задачи. Очень редко было, когда несколько человек из иностранных наемников ходили с кем-то из наших на задание, в основном они сами по себе. Им задачи объяснили — забрать точку или заштурмовать что-то, они пошли туда, по рации передали, потом наших туда присылали», — объяснил украинский военнопленный.
Водян служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Он был мобилизован в ВСУ из Николаевской области в ноябре прошлого года. В плен попал в январе во время штурма села Первомайское в ДНР.
«У немца "Кола" позывной, про него говорили: "Он истинный ариец", ему прямо в удовольствие было ходить на штурмы», — рассказал Водян.
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