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Украинский военнопленный рассказал о наёмниках в составе ВСУ

Пленный ВСУ Водян: На стороне Украины воюет опытный «ариец» из Германии
12 марта 2024, 09:33
Фото: iStock/breakermaximus

Фото: iStock/breakermaximus

В одной из бригад ВСУ служат опытные иностранные специалисты, которые побывали в Ираке и Афганистане, а также один «истинный ариец» из Германии. Об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Водян. Его слова передает РИА Новости.
«Они (иностранные наемники – ред.) выполняли боевые задачи, но у них свой командир был, с которым они ходили на задачи. Очень редко было, когда несколько человек из иностранных наемников ходили с кем-то из наших на задание, в основном они сами по себе. Им задачи объяснили — забрать точку или заштурмовать что-то, они пошли туда, по рации передали, потом наших туда присылали», — объяснил украинский военнопленный.

Водян служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Он был мобилизован в ВСУ из Николаевской области в ноябре прошлого года. В плен попал в январе во время штурма села Первомайское в ДНР.


По словам пленного ВСУ, в его бригаде служили наемники из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии, в том числе и женщины. Все они заключили контракт с Минобороны Украины. Водян добавил, что все они ранее воевали за свои страны, а на Украину приехали, чтобы набраться опыта и заработать денег.

«У немца "Кола" позывной, про него говорили: "Он истинный ариец", ему прямо в удовольствие было ходить на штурмы», — рассказал Водян.

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Мэр Орла Парахин: После падения БПЛА из двух домов эвакуировали 17 человек
12 марта 2024, 09:00

Фото: iStock/NatureNow

После падения украинского БПЛА из двух многоэтажек эвакуировали 17 человек, об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин в своём Telegram-канале.
Напомним, в ночь на 12 марта в городе Орёл на объект топливно-энергетического комплекса упал беспилотник Вооружённых сил Украины. Предварительно, никто не пострадал.

«В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием», — сообщил Парахин.

Он также отметил, что в настоящий момент на месте происшествия дежурят сотрудники экстренных служб на случай необходимости эвакуации большего количества людей.

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#эвакуация
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В Белгородской области ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь снарядов RM-70 «Вампир»
В Белгородской области ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь снарядов «Вампир»
12 марта 2024, 08:32

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Утром 12 марта российская система противовоздушной обороны уничтожила ракету ТРК «Точка-У» и восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Двенадцатого марта 2024 года около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У"», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Таким образом, российская ПВО сбила в Белгородской области восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир» и одну ракету ТРК «Точка-У». По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Он призывал местных жителей не покидать дома без необходимости, а тех, кто находится на улице — спуститься в укрытия.

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Грайворонский округ Белгородской области находится под обстрелом ВСУ
МЧС Белгородской области: ВСУ обстреливают Грайворонский округ
12 марта 2024, 07:46

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская сторона обстреливает Грайворонский городской округ Белгородской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
«Ведется обстрел Грайворонский городской округ, п. Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. В МЧС призвали местных жителей по возможности не покидать свои дома и не подходить к окнам.

Минувшей ночью семь сел в Белгородской области остались без электричества в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

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На Украине появился некролог о погибшем зенитчике с фото на фоне ЗРК Patriot
12 марта 2024, 07:36

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В сети появился некролог о погибшем зенитчике Павле Василькове с фото, на котором украинский военный стоит на фоне пусковой установки ЗРК Patriot производства США, передает РИА Новости.
Согласно сообщению, соответствующий пост появился в Instagram*. Там говорится о том, что Васильков погиб во время выполнения боевого задания. Также с ним погибли и его сослуживцы, которые охраняли небо над Украиной.

К некрологу также было прикреплено фото, на котором погибший стоял на фоне пусковой установки c характерными для Patriot контейнерами с зенитными ракетами.

Напомним, 9 марта «Искандер» уничтожил два американских ЗРК «Patriot» в ДНР. На следующий день военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что экипаж, обслуживающий пораженный в районе Покровска (ДНР) зенитно-ракетный комплекс Patriot, вероятнее всего, был полностью уничтожен.

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Минувшей ночью ПВО пресекла атаку 25 БПЛА по объектам в России
Минобороны РФ: минувшей ночью ПВО пресекла атаку 25 БПЛА по объектам в России
12 марта 2024, 07:23

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью на территории России сбито или перехвачено 25 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 БПЛА по объектам в России», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что два вражеских беспилотника сбили в Московской области, при этом в Ленинградской – один. Еще семь дронов сбито или перехвачено в Белгородской области, в Курской – 11, по одному в Брянской и Тульской областях и два БПЛА – в Орловской области.

Также ранее стало известно, что утром 12 марта беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне Нижегородской области, после чего возник пожар, для его локализации задействованы все силы. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

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В Киеве возмутились потерей HIMARS в результате российского удара
Украинский политик Лапин возмутился подрывом РСЗО HIMARS российскими военными
11 марта 2024, 23:03

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за того, что украинские системы радиоэлектронной борьбы не смогли обнаружить российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), заявил киевский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Прямой».
Лапин отметил, что боевая машина находилась на этой позиции в течение получаса, что давало российским силам возможность ее уничтожить. Он был возмущен ситуацией и подчеркнул, что это серьезный вопрос.

Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. (...) Это говорит о провале радиоэлектронной разведки», – заявил он.

Запись уничтожения HIMARS, сделанная американскими военными, была обнародована 5 марта. Как отмечает Telegram-канал «Военный осведомитель», это видео – одно из первых стопроцентных визуальных подтверждений полного уничтожения подобной ракетной установки с момента начала СВО.

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Bild: Российские военные захватили в Авдеевке немецкий танк Leopard 2A6
11 марта 2024, 22:24

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российская армия смогла захватить ценный трофей — высокотехнологичный танк Leopard 2A6. Об этом сообщило немецкое издание Bild.
Всего Германия поставила на Украину 18 танков Leopard 2A6. Немецкие журналисты подтвердили подлинность новости о захвате боевой машины и уточнили геолокацию, где это произошло — на севере Авдеевки.

За несколько дней российские вооруженные силы смогли уничтожить три американских танка Abrams, шведскую САУ Archer и реактивную систему залпового огня HIMARS. Теперь к числу уничтоженной техники добавился и суперсовременный танк Leopard 2A6. Как уточнили в Bild, артиллерийский снаряд повредил топливный бак машины.

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#всу
#украина
#вс рф
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Сотрудники ССО Украины ликвидированы ракетным ударом в Одесской области
11 марта 2024, 20:16

Фото: iStock/RamonCast

В результате ракетного удара в Одесской области были поражены операторы безэкипажных катеров и военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылалась на силовые структуры.
Отмечается, что удар был нанесён в ночь на понедельник. Им были поражены военные ССО из военной части А1594. Также под ударов оказались операторы безэкипажных катеров.

Ранее издание The Washington Post писало, что увеличение применения планирующих авиабомб позволило российским войскам успешно уничтожать оборонительные позиции украинской армии. Командир третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин утверждает, что эти бомбы способны стереть с лица земли любую позицию.

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#украина
#россия
#одесса
#ракетный удар
#военные
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#всу
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ЛЭП получили повреждения после взрывов в Днепропетровской области
11 марта 2024, 20:03

Фото: iStock/TebNad

Линии электропередач (ЛЭП) получили повреждения в результате взрывов в Днепропетровской области Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак.
Он уточнил, что повреждения были обнаружены после серии взрывов в Никопольском районе области.

Данные официального ресурса по оповещению населения гласят, что украинские власти за эти сутки как минимум четыре раза объявляли воздушную тревогу в Днепропетровской области.

Также появилась информация, что в районе 19:55 по московскому времени воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Такие данные указаны на онлайн-карте министерства цифровой информации.

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