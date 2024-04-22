Украинский военнопленный рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в ВСУ

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Украинский военнослужащий сдался в плен российским бойцам под Работино в Запорожской области. Он рассказал о недостаточной подготовке мобилизованных солдат и финансовых затруднениях в Вооружённых силах Украины.
В разговоре с РИА Новости военнопленный отметил, что военной подготовки как таковой перед отправкой на передовую у него не было. После прибытия в Харьков вместе с другими новобранцами им дали оружие, экипировку и сказали, что они будут месяц тренироваться. Однако вся подготовка заключалась в двух выездах на полигон, где собеседник агентства, по его словам, два раза стрелял из автомата, один раз — из гранатомёта, а ещё однажды бросал гранату.
Также украинец рассказал о финансовых трудностях, которые испытывает командование ВСУ. В частях постоянно задерживают выплаты денежного довольствия, либо выплачивают его не в полном объёме. Некоторые бойцы месяцами ожидали причитающиеся им выплаты. Другие получали денег столько, что их не хватало даже на самое необходимое, заключил военнопленный.
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«Вот и вся подготовка», — сказал пленный боец ВСУ.
Также украинец рассказал о финансовых трудностях, которые испытывает командование ВСУ. В частях постоянно задерживают выплаты денежного довольствия, либо выплачивают его не в полном объёме. Некоторые бойцы месяцами ожидали причитающиеся им выплаты. Другие получали денег столько, что их не хватало даже на самое необходимое, заключил военнопленный.
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Александр Бойцов