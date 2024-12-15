Несколько сотен солдат ВСУ полностью заблокированы в Курахово

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Группировка военнослужащих Вооружённых сил Украины оказалась полностью заблокирована в Курахово в Донецкой Народной Республике. Её численность составляет несколько сотен бойцов.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в силовых структурах. Собеседник агентства добавил, что в городе ещё остались очаги сопротивления. Однако силы противника, если отказываются сдаваться, постепенно «перемалываются». По словам представителя силовиков, украинские солдаты не имеют ни малейшего шанса выйти из города.
Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов говорил, что около 700 боевиков ВСУ попали в окружение в районе Анновки к югу от Курахово. По его данным, в «котле» находятся несколько пехотных рот и подразделение спецназа. Украинцы уже перестали оказывать организованное сопротивление и пытаются малыми группами просочиться сквозь фронт, чтобы выйти из окружения.
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Александр Бойцов