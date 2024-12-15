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ВСУ используют тероборону под Курском как приманку для российских войск

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские войска используют бойцов территориальной обороны в Курской области в качестве приманки для российских военных. Об этом офицер с позывным Ладья рассказал РИА Новости.
Он подчеркнул, что ВС РФ продолжают успешное наступление в зоне боевых действий. ВСУ, в свою очередь, планируют удерживаться на позициях, подключая дополнительные резервы.

По данным Ладьи, командование армии Украины выводит на передний край бойцов теробороны, отправляя их тем самым на смертельное задание, целью которого является выявление точки размещения солдат ВС РФ.



Офицер признался, что на данном участке фронта действует несколько центров сил спецопераций ВСУ. Также здесь были замечены иностранные наёмки. Известно, что за побег с поля боя им угрожают расстрелом.

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#всу
#вс рф
#курская область
#сво
#военные
В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Минобороны: За ночь над регионами России сбиты 15 украинских беспилотников
15 декабря 2024, 08:34

Фото: istockphoto/aapsky

Киевский режим продолжает попытки террористических атак на приграничные и центральные регионы России. В ночь на 15 декабря дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Сотрудники оборонного ведомства уточнили, что наиболее массовая атака была предпринята на Крым. Над акваторией Чёрного моря были сбиты либо подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 13 украинских дронов. Ещё по одному БПЛА были ликвидированы над территориями Курской и Белгородской областей.

Ракетные и миномётные обстрелы, атаки, осуществляемые с помощью беспилотников уже стали обыденностью для приграничных российских регионов. Киевский режим постоянно пытается с помощью террористических методов компенсировать отсутствие успехов в ходе боевых действий. Поэтому ВСУ пытаются наносить удары по мирным городам и объектам на территории России.

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#бпла
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#сотрудники
#режим
#всу
#атака
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Офицер Ладья: В Курской области в частях ВСУ воюют инструкторы НАТО
15 декабря 2024, 08:20

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

ВСУ начали перебрасывать на передовую в курской области инструкторов из западных стран. Об этом рассказал командир подразделения группировки войск «Север» с позывным Ладья.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что эту информацию удалось получить в ходе допроса пленного наёмника из Британии. Этот «солдат неудачи» сообщил, что сначала он обучал новобранцев в лагере подготовки на Западной Украине. Потом его внезапно перевели в Сумскую область. Там он некоторое время провёл в украинской части, которую затем перебросили в Курскую область. Боевые навыки помогали инструктору НАТО недолго: вскоре он попал в плен.

По словам российского офицера, украинцы, попавшие в плен вместе с британцем, рассказали, что в Курской области больше всего иностранных наёмников из скандинавских стран. Скорее всего, это датчане, предполагают пленные. Ладья с сожалением отметил, что ему и его бойцам пока не удалось обнаружить документов или опознавательных знаков, которые подтвердили бы эту информацию.

«Но это только пока, до поры», — с улыбкой заключил командир.

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#новости
#нато
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#солдат
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Минобороны: Средства ПВО за час уничтожили пять украинских дронов над Россией
15 декабря 2024, 07:21

Фото: istockphoto/e-crow

Киевский режим продолжает попытки террористических атак на территорию России с той или иной степенью интенсивности. Дежурные системы противовоздушной обороны ВС РФ накануне, 14 декабря, в течение часа сбили пять украинских беспилотников над российскими регионами.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Сотрудники оборонного ведомства уточнили, что атака со стороны Украины была предпринята в период с 21:30 до 22:30 по московскому времени. Два вражеских БПЛА были сбиты либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией Курской области. Ещё по одному системы ПВО уничтожили над Белгородской и Брянской областями. Ещё один дрон, направлявшийся в сторону Крыма, был обнаружен и нейтрализован над акваторией Чёрного моря.

Попытки нанесения ударов по мирным городам и объектам гражданской инфраструктуры на территории России предпринимаются киевским режимом ежедневно. Большинство украинских беспилотников и ракет уничтожаются дежурными средствами ПВО Армии России.

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#дрон
#бпла
#сотрудники
#атака
#рф
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Бойцы ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов на Донбассе
РИА Новости: бойцы ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов в ДНР
15 декабря 2024, 06:54

Фото: iStock/Olena_Z

Житель поселка Желанное Донецкой Народной Республики рассказал о том, как бойцы ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов. Об этом пишут РИА Новости.
«Заходили со стороны Новоселовки. Там и кидали гранаты по подвалам. Там звери заходили, там и наемные были. Это я знаю от своего хорошего друга. Благо, что я перешел на двухэтажку жить. Дом мой просто стерли», — поделился с изданием житель освобожденного поселка Желанное в ДНР Александр Мирошник.

Мирошник отметил, что одному жителю удалось спастись после брошенной гранаты. Он выглянул из подвала и подумал, что перед ним российские военные. Когда житель с ними поздоровался, те крикнули «слава Украине», после чего стали закидывать подвал гранатами. По словам Мирошника, жителя спасло то, что он обложил себя дверями.

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Рогов: группировка ВСУ в 700 человек окружена армией РФ южнее Курахово

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#военные
#днр
#всу
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Рогов: группировка ВСУ в 700 человек окружена армией РФ южнее Курахово
15 декабря 2024, 06:42

Фото: iStock/Anna_Anikina

Группировка ВСУ численностью около 700 человек окружена около города Курахово в Донецкой народной республике. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
По его словам, также в окружение попал отряд специального назначения ВСУ. «Огневой мешок» для украинских войск находится южнее Курахово — в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. Контратака ВСУ проходит западнее Успеновки.

Рогов отметил, что группировка ВСУ не менее восьми раз запрашивала команды отступить и эвакуироваться, в чем им было отказано. По итогу армия РФ смогла полностью окружить противника. Сейчас украинские войска пытаются выйти из окружения разрозненными группами по полям и руслу реки.

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#армия
#всу
#рф
#рогов
#сво
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Журналист Репке: правительство Украины решило сдать города Донбасса и отступить
15 декабря 2024, 06:29

Фото: iStock/IherPhoto

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что правительство Украины решило сдать города Донбасса и отступить. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Кто-то в Киеве решил не гробить слишком много людей в Донбассе (но не в Харькове). Я думаю, это больше, чем теория заговора», — написал Репке.

Свои предположения журналист выдвинул основываясь на состоянии городов в Донецкой Народной Республике. По его словам, населенные пункты выглядят нетронутыми, в связи с чем Репке обвинил ВСУ в недостаточной обороне городов Донбасса. Журналист заявил, что киевские власти решили сдать города ДНР и отступить.

Ранее «Радио 1» сообщало об увеличении темпов продвижения российских войск в кураховском направлении.

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Операторы БПЛА ВС РФ поразили полевой склад ВСУ в Запорожской области

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#днр
#всу
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Операторы БПЛА ВС РФ поразили полевой склад ВСУ в Запорожской области
15 декабря 2024, 06:15

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Операторы ударных БПЛА разведывательного батальона 58-й группировки «Днепр» уничтожили полевой склад ВСУ в Запорожской области. Об этом рассказали РИА Новости.
Как рассказал начальник штаба батальона с позывным «Беркут», оператор обнаружил склад хранения инженерных боеприпасов противника во время поиска и разведки территории. В общей сложности удалось зафиксировать порядка 50 противотанковых мин. Было принято решение об уничтожении склада. После первого прямого попадания началось возгорание, а после него сильная детонация.

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#всу
#бпла
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Администрация Курахово принудительно эвакуировала детей
РИА Новости: администрация Курахово принудительно эвакуировала детей
15 декабря 2024, 06:03

Фото: iStock/Roman Novitskii

Администрация Курахово в ДНР занималась принудительной эвакуацией детей. Этим поделилась с РИА Новости бывшая сотрудница украинской городской администрации.
«Была принудительная эвакуация детей. Родители прятали детей по подвалам, полиция изыскивала по адресам и вывозила принудительно, либо должен был назначаться опекун», — рассказала собеседница издания.
По словам бывшей работницы украинской администрации Курахово, многие люди уехали из населенного пункта принудительно. Также она отметила, что на данный момент в городе очень многие дети прячутся по подвалам не первый месяц.

Ранее «Радио 1» сообщало об увеличении темпов продвижения российских войск по освобождению Курахово. Город является крупнейшим в юго-западной части ДНР.

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Пушилин: войска РФ увеличили темп продвижения в кураховском направлении
15 декабря 2024, 05:50

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

За последние дни российская армия увеличила темпы освобождения Курахово. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин для РИА Новости.
«В Курахово бои проходят непосредственно в самом Курахово и продвигаются улица за улицей. Темп в последние дни наращивается по освобождению самого Курахово» — сообщил Пушилин агентству.

Ранее «Радио 1» писало о кураховской администрации, которая не выдавала гуманитарную помощь русскоговорящему населению. Напомним, Курахово дольше всех оставался под контролем украинских вооруженных сил после освобождения Угледара.

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#всу
#пушилин
#днр
#армия россии
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