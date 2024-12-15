ВСУ используют тероборону под Курском как приманку для российских войск

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Украинские войска используют бойцов территориальной обороны в Курской области в качестве приманки для российских военных. Об этом офицер с позывным Ладья рассказал РИА Новости.
Он подчеркнул, что ВС РФ продолжают успешное наступление в зоне боевых действий. ВСУ, в свою очередь, планируют удерживаться на позициях, подключая дополнительные резервы.
По данным Ладьи, командование армии Украины выводит на передний край бойцов теробороны, отправляя их тем самым на смертельное задание, целью которого является выявление точки размещения солдат ВС РФ.
Офицер признался, что на данном участке фронта действует несколько центров сил спецопераций ВСУ. Также здесь были замечены иностранные наёмки. Известно, что за побег с поля боя им угрожают расстрелом.
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По данным Ладьи, командование армии Украины выводит на передний край бойцов теробороны, отправляя их тем самым на смертельное задание, целью которого является выявление точки размещения солдат ВС РФ.
Офицер признался, что на данном участке фронта действует несколько центров сил спецопераций ВСУ. Также здесь были замечены иностранные наёмки. Известно, что за побег с поля боя им угрожают расстрелом.
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Анастасия Чинкова