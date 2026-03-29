Несколько сотен взрывоопасных предметов нашли в одном регионе
В Запорожской области саперы обезвредили более 400 взрывоопасных предметов за неделю. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, из незаконного оборота изъяли свыше 200 выстрелов к гранатометам, 67 ручных гранат различных модификаций, 96 запалов и взрывателей к ним, около 600 граммов взрывчатых веществ, восемь охотничьих ружей, один килограмм пороха и более девяти тысяч боеприпасов разного калибра.
Кроме того, специалисты нейтрализовали восемь фугасных и противотанковых авиабомб, шесть реактивных и артиллерийских снарядов, одну ракету для зенитного комплекса, пять неуправляемых авиационных ракет, свыше 30 мин разных типов и 10 дронов.
Глава региона подчеркнул, что ВСУ не оставляют попыток дестабилизировать обстановку, а также поблагодарил оперативные службы за работу.
