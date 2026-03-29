Бойцы ВС РФ ударили по месту хранения ракет «Фламинго»
ВС России нанесли удар по складу с крылатыми ракетами большой дальности «Фламинго», а также по авиационной технике на военных аэродромах Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск. Поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, задействованные в интересах ВСУ, и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников — всего в 143 районах.
Кроме того, ранее российские военные освободили поселок Ковшаровка в Харьковской области. Как отметили в Минобороны, операция проводилась подразделениями группировки войск «Запад».
Населенный пункт перешел под контроль РФ в результате решительных действий военнослужащих.
