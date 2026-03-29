Почти 30 БПЛА пытались атаковать Россию за четыре часа
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа за пять часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
По данным ведомства, атака отражалась в период с 08:00 до 13:00 по московскому времени. Налет предотвратили в десяти регионах. Среди них — Московская, Белгородская, Курская, Ленинградская, Тульская, Орловская, Брянская, Псковская и Смоленская области, а также Республика Крым.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили поселок Ковшаровка в Харьковской области. Операцию проводили подразделения группировки войск «Запад».
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
