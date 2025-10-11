Несколько взрывов прогремели над Волгоградом
В небе над Волгоградом слышны звуки взрывов. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Согласно полученной информации, система противовоздушной обороны работает по беспилотникам. Несколько воздушных целей уже были сбиты или перехвачены, отмечают жители Волгограда.
По их словам, на окраине города прогремели не менее семи взрывов. Кроме того, отчетливо слышались звуки мотора, похожие на пролет беспилотников. Предварительно, БПЛА направлялись в сторону Красноармейского района. Сведения от официальных лиц не поступали.
Перед этим в аэропорту Волгограда временно приостановили прием и выпуск воздушных судов. Обстоятельства уточняются.
Ранее, как утверждает канал, группа российских «Гераней» атаковала критическую инфраструктуру Одессы. В результате город оказался обесточен.
