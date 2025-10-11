11 октября 2025, 02:11

SHOT: Несколько взрывов прогремели над Волгоградом

Фото: istockphoto / irontrybex

В небе над Волгоградом слышны звуки взрывов. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.