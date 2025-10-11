Одесса погрузилась во мрак после атаки российских «Гераней»
Масштабные отключения электроэнергии произошли в Одессе после атаки российских беспилотников «Герань». Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
ВС РФ продолжают удары по военным объектам и критической инфраструктуре Украины, выводя из строя ключевые для ВСУ элементы обеспечения. На этот раз были атакованы электроподстанция и железнодорожный узел «Застава-1», обеспечивающие Одессу.
По словам местных жителей, прозвучала серия взрывов и появились яркие вспышки. После этого город погрузился во мрак. Вместе с тем в некоторых районах прекратилась подача воды.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что над Ростовской областью в течение трех часов силами противовоздушной обороны сбиты шесть беспилотников.
