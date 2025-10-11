Одесса погрузилась во мрак после атаки российских «Гераней»

11 октября 2025, 01:46

SHOT: Одесса осталась без света в результате атаки беспилотников

Фото: istockphoto / Fitri H

Масштабные отключения электроэнергии произошли в Одессе после атаки российских беспилотников «Герань». Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.