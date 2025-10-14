Раскрыта схема поставки иностранных наёмников на Украину

14 октября 2025, 16:07

Хакеры PalachPro получили данные о 30 тысячах наёмников

Фото: Istock/Michele Ursi

Хакеры PalachPro предоставили информацию, в которой сказано, что за три года через Украину прошли около 30 тысяч иностранных наёмников. Для их въезда применяется схема с оформлением в охранные компании. Об этом информирует Telegram-канал Mash.