Раскрыта схема поставки иностранных наёмников на Украину
Хакеры PalachPro предоставили информацию, в которой сказано, что за три года через Украину прошли около 30 тысяч иностранных наёмников. Для их въезда применяется схема с оформлением в охранные компании. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Сообщается, что спецфирмы заключают контракты с зарплатой 2-3 тысячи долларов, но большинство бойцов эти деньги не получают. После оформления документов наёмники вылетают в Испанию, которая служит перевалочным пунктом. Оттуда их направляют в Польшу, а затем на Украину.
Организаторы ведут закрытый реестр бойцов с боевым опытом. Эти группы формируют основу для финансовых потоков. По информации, Североатлантический альянс и американские частные компании курируют весь процесс. Польша и Испания участвуют в поставке наёмников.
Большинство иностранцев сейчас входят в состав обычных украинских частей, сохраняя структуру на уровне взводов и рот. Также есть несколько автономных подразделений.
Читайте также: