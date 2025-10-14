В Совфеде назвали причину, по которой Украина может потерять всё
Косачёв: трибунал толкает Украину в пропасть
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв высказал мнение, что идея создать специальный трибунал против России может негативно повлиять на дипломатическое урегулирование. Политик выступил с таким заявлением на круглом столе в Совете Федерации, который посвятили юрисдикции международных судов в отношении России. Его слова приводит ТАСС.
По словам Косачёва, идея трибунала лишает Украину переговорных позиций.
«Затея со специальным трибуналом против России в известном смысле лишает Украину и Европу какой-либо переговорной позиции по политико-дипломатическому регулированию, не способствует мирным инициативам президентов Путина и Трампа. Толкает киевский режим к эскалации, а значит, в ещё большую пропасть», — отметил вице-спикер.Ранее Глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер предупредил о риске перерастания противостояния между Россией и Западом в открытый военный конфликт. По его оценке, такая эскалация возможна в любой момент.