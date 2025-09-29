Несколько взрывов прогремело над Белгородом

29 сентября 2025, 23:09

SHOT: серия взрывов прогремела над Белгородом

Фото: istockphoto / irontrybex

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгород, над городом слышны взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.