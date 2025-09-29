Несколько взрывов прогремело над Белгородом
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгород, над городом слышны взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным издания, сбито как минимум четыре летательных аппарата типа «Дартс». Целью врага могла быть местная гидроэлектростанция, однако система ПВО перехватила вражеские БПЛА. Кроме того, еще один беспилотник самолетного типа сбит над городом. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения обломков вспыхнула кровля частного дома в населенном пункте Таврово. Пламя удалось оперативно потушить. В настоящий момент на всей территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.
