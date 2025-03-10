Несколько жителей Хабаровска незаконно отмыли более 69 миллионов рублей

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Прокуратура Хабаровского края сообщила о возбуждении уголовных дел в связи с незаконным отмыванием более 69 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, установлено, что жители Хабаровска оформляли фиктивные договоры о многомиллионных займах между собой и компаниями, которые они возглавляют.
Сделки имели краткосрочный характер, а заемщики не располагали законными средствами для их выполнения. Прокуратура направила в суд три исковых заявления о признании сделок недействительными и взыскании незаконно полученных денежных средств в доход РФ. Рассмотрение исков находится под контролем надзорного ведомства.
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Сделки имели краткосрочный характер, а заемщики не располагали законными средствами для их выполнения. Прокуратура направила в суд три исковых заявления о признании сделок недействительными и взыскании незаконно полученных денежных средств в доход РФ. Рассмотрение исков находится под контролем надзорного ведомства.
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Дарья Осипова