Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Несколько жителей Хабаровска незаконно отмыли более 69 миллионов рублей

Несколько жителей Хабаровска незаконно отмыли более 69 миллионов рублей

Прокуратура: несколько жителей Хабаровска отмыли более 69 миллионов рублей
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Прокуратура Хабаровского края сообщила о возбуждении уголовных дел в связи с незаконным отмыванием более 69 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, установлено, что жители Хабаровска оформляли фиктивные договоры о многомиллионных займах между собой и компаниями, которые они возглавляют.

Сделки имели краткосрочный характер, а заемщики не располагали законными средствами для их выполнения. Прокуратура направила в суд три исковых заявления о признании сделок недействительными и взыскании незаконно полученных денежных средств в доход РФ. Рассмотрение исков находится под контролем надзорного ведомства.

Читайте также:

В США самолет упал на парковку возле дома престарелых — видео

В Москве мужчина открыл стрельбу по школьникам, целясь в голову

Сидящая на крыше балкона «обезьяна» шокировала москвичей
#суд
#сделки
#мужчина
#рф
ПВО перехватила девять украинских беспилотников за ночь
10 марта 2025, 07:23

Фото: iStock/NiseriN

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Из них три БПЛА были уничтожены над Самарской областью, два — в Воронежской области и два — в Орловской области. Также один беспилотник был сбит в Белгородской области и еще один — в Курской области.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В ДНР за неделю остановили 223 террористических атаки украинских дронов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Украинское командование пообещало безнаказанность за убийства женщин и детей

Житель Курахово сбежал из ВСУ, так как считает себя русским

В Самарской области прогремело несколько взрывов на фоне атаки БПЛА на НПЗ
#сво
#всу
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ДНР за неделю остановили 223 террористических атаки украинских дронов ВСУ
10 марта 2025, 06:42

Фото: iStock/NiseriN

В Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю удалось предотвратить 223 террористических атаки украинских дронов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает штаб обороны ДНР.
«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 223 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по результатам работы штабу удалось не допустить разрушений в гражданской инфраструктуре и жертв среди мирного населения. Вражеские беспилотники были обезврежены взрывотехниками регионального Управления ФСБ России. Взрывоопасные элементы были ликвидированы на специализированном полигоне.

Читайте также:

Украинское командование пообещало безнаказанность за убийства женщин и детей

Житель Курахово сбежал из ВСУ, так как считает себя русским

В Самарской области прогремело несколько взрывов на фоне атаки БПЛА на НПЗ
#фсб
#бпла
#всу
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинское командование пообещало безнаказанность за убийства женщин и детей
10 марта 2025, 05:39

Фото: iStock/Irina Piskova

Командование ВСУ пообещало безнаказанность солдатам за убийства мирного населения, в том числе женщин и детей. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.
«ВСУ с легкостью убивают гражданских: и детей, и женщин, и беременных женщин. Мы сталкиваемся с подобными случаями по всей линии боевого соприкосновения. Это, к сожалению, и Курская область, и донецкий фронт. Безнаказанность обещана вооруженным силам Украины на оккупированных территориях, где они ведут свою деятельность», — поделился Гагин с РИА Новости.

По словам эксперта, бойцы ВСУ убивали мирное население как и на оккупированных территориях, так и применяли насилие против украинских граждан. Безнаказанность способствует бесконтрольному поведению так и с военнопленными.

Читайте также:

Житель Курахово сбежал из ВСУ, так как считает себя русским

Бойцы ВС РФ освободили 32 населенных пункта в Курской области

В Курской области украинская армия массово бежит из поселка Мирный под Суджей
#насилие
#армия
#население
#всу
#курская область
#днр
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Курахово сбежал из ВСУ, так как считает себя русским
10 марта 2025, 05:00

Фото: iStock/Prostock-Studio

Житель Курахово в Донецкой Народной Республике Михаил Шеверин рассказал, как сбежал из ВСУ, так как считает себя русским. Об этом он рассказал ТАСС.
«Я побыл немного времени и понял, что делать мне тут нечего. Потому что я русский. Я за русских. Все, я решил убежать оттуда. Я взял такси и поехал домой к матери. Домой приехал и прятался все это время», — цитирует агентство слова Шеверина.

По словам мужчины, он был мобилизован в ряды украинской армии в 2023 году, так как ему угрожали тюрьмой. На учебном полигоне он принял решение сбежать из ВСУ.

Читайте также:

Журналист Боуз обвинил Зеленского в уничтожении ВСУ и краже миллиардов долларов

В Курской области украинская армия массово бежит из поселка Мирный под Суджей

Бойцы ВСУ бросили тела сослуживцев в освобождённой Николаевке в Курской области
#армия
#всу
#днр
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы ВС РФ освободили 32 населенных пункта в Курской области
10 марта 2025, 04:48

Фото: iStock/zim286

Российские военные освободили 32 населенных пункта в Курской области после прорыва ВСУ на территорию региона 6 августа 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.
За 8 и 9 марта бойцы ВС РФ смогли освободить семь населенных пунктов. В их число вошли Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. В прошлом месяце российская армия взяла контроль над пятью поселениями, среди которых Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово.

На момент 17 января солдаты освободили 63,2% от изначально занятой ВСУ территории Курской области. За этот же месяц под контролем российской армии оказалось еще пять населенных пунктов.

Наибольшее число поселений удалось освободить в сентябре прошлого года. Тогда солдаты ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов.

Читайте также:

В Курской области украинская армия массово бежит из поселка Мирный под Суджей

В Курске прогремело несколько взрывов, после чего в городе зазвучала сирена

За полчаса в Курской области трижды объявляли ракетную опасность
#армия
#контроль
#солдаты
#всу
#вс рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате