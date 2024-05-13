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В СНБО Украины не увидели «угрозы наступления» ВС РФ на Харьков

13 мая 2024, 21:37

Угрозы наступления российской армии на Харьков нет, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко.
«Мы можем заявить, что не видим никакой угрозы наступления на город Харьков», — сказал Литвиненко агентству Франс Пресс.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал положение Вооруженных Сил Украины в Харьковской области как чрезвычайно сложное, особенно в Волчанске. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины признал сложную оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил «тактический успех» российских войск.



Министерство обороны РФ ранее сообщало, что российские военные группы войск «Север» за сутки продвинулись вглубь обороны противника и захватили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В этой же области вооруженные силы России захватили Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

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Забайкальские десантники в Часовом Яре уничтожили «Бабу Ягу» ВСУ
13 мая 2024, 20:24

В районе Часового Яра, где продолжаются бои в Донбассе, забайкальские десантники из состава группировки «Юг» уничтожили гексакоптер типа «Баба Яга» ВСУ, сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
По словам военных, во время дежурства они заметили вражеский ударный гексакоптер, приближающийся к передовым позициям для нанесения удара.

Десантники открыли прицельный огонь из пулеметов ПКМ и «Печенег», а также из автоматов АК-12 по воздушной цели. В результате беспилотник ВСУ был успешно уничтожен.

Министерство обороны России также заявило, что в ночь на 13 мая российские военные предотвратили террористические атаки со стороны Вооруженных сил Украины, используя беспилотные летательные аппараты, реактивные системы залпового огня «Ольха» и авиационные управляемые ракеты «Storm Shadow», направленные на объекты на территории Российской Федерации.

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Боец ВСУ пожаловался на низкое качество укреплений в Днепропетровской области
13 мая 2024, 19:43

Фото: iStock/Igor Ivanov

Фортификационные сооружения, расположенные под городом Павлоград в Днепропетровской области Украины, были плохо спроектированы и построены исключительно ради создания визуального эффекта, заявил военнослужащий украинской армии Андрей Бабичев в разговоре с изданием «Страна.ua».
Бабичев отметил, что все работы по укреплению выполнены небрежно, и чтобы охарактеризовать их качество, использовал резкие слова. По его мнению, такие инженерные сооружения стали еще одним примером финансовых махинаций.

Он отметил, что траншеи на данном участке не имеют должного укрепления и уже начали рушиться, окопы вырыты на открытой местности, а не в лесополосах. Кроме того, бойницы в блиндажах защищены мешками с песком белого цвета, из-за чего их легко обнаружить.

По словам Бабичева, аналогичная ситуация наблюдается и под Днепром (ранее Днепропетровском), и в Запорожье, контролируемом Киевом.

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#всу
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#запорожье
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Украину удивил отказ Запада считать себя стороной конфликта с РФ
13 мая 2024, 19:35

Фото: iStock/Silent_GOS

Нежелание Запада считать себя стороной конфликта с Россией странно.
Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в социальной сети X. Так он прокомментировал действия глав стран коалиции по военной помощи Киеву «Рамштайн».

По его словам, заявления об отсутствии их прямого военного конфликта с РФ являются странными. Лучше признать очевидное и, как следствие, принять действенные превентивные меры против России, подчеркнул он.

Ранее Подоляк заявил, что Киев хочет принять «формулу мира» Зеленского во время международного саммита в Швейцарии.

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#украина
#европа
#россия
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Шольц попросил украинских беженцев выйти на работу
Канцлер ФРГ Шольц: украинские беженцы в Германии должны активнее работать
13 мая 2024, 19:17

Фото: пресс-служба правительства Германии

Украинские беженцы, проживающие в Германии, должны активнее искать работу, если они желают остаться в стране. С таким заявлением в интервью порталу Euractiv выступил немецкий канцлер Олаф Шольц.
По его словам, трудоустройство предоставит украинцам право на пребывание в Германии.

«Согласно статистике, в настоящее время только двое из десяти украинцев работают. Почти наверняка любому, кто трудоустроен здесь и не совершил правонарушений, будет разрешено оставаться», — пояснил канцлер ФРГ.
Сообщается, что треть всех украинцев, покинувших страну из-за конфликта, обосновалась в Германии.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности Шольц отметил, что другие страны должны увеличить расходы на поддержку Украины.

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Кадыров опубликовал видео с телами солдат ВСУ после атаки «Ахмата»
13 мая 2024, 18:48

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченский республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, снятое в Харьковской области с телами украинских солдат после атаки подразделения «Ахмат».
На записи видно людей в военной форме с синими лентами, которые являются отличительным знаком бойцов ВСУ в ходе спецоперации.

По словам главы Чечни, бойцы «Ахмата» принимали участие в захвате населенного пункта Огурцово в Харьковской области.



Он отметил, что те украинские «бандиты», которые сопротивлялись, были уничтожены, однако двое солдат, решивших сдаться в плен, сохранили себе жизнь.

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#кадыров
#солдат
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Немецкий генерал сделал безумное заявление о российских ракетах
Генерал Виттман призвал сбивать ракеты ВС РФ с территории НАТО
13 мая 2024, 18:39

Фото: iStock/PavelRodimov

Российские ракеты можно уничтожать с территории стран НАТО. Такое заявление сделал отставной немецкий генерал Клаус Виттманн в эфире телеканала Welt.
«Страх эскалации, что мы будет втянуты напрямую в этот конфликт, преувеличен. Я считаю это предложение (сбивать российские ракеты. – ред.) очень разумным», — утверждает Виттман.

По его словам, подобные действия помогут разгрузить украинскую противовоздушную оборону, которую можно будет эффективнее использовать для защиты участков фронта.

Ранее заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. По его словам, на уровне Североатлантического альянса, где решения принимаются консенсусом, нет ни планов, ни политического намерения разворачивать свои силы на Украине.

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#ракеты
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Правительство Эстонии обсуждает возможность отправки военных на Украину
13 мая 2024, 18:30

Фото: iStock/Michele Ursi

Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл объявил, что правительство рассматривает возможность направления военных на Украину, пишет Breaking Defense.
В беседе с изданием Ролл отметил, что эстонские военные могут быть отправлены в западные регионы бывшего советского государства. По его словам, они могут выполнять «задачи в тылу».

Ролл подчеркнул, что присутствие эстонских военных в тыловой зоне позволит освободить украинских солдат для участия в боевых действиях на передовой.

«Обсуждения продолжаются. Мы должны рассматривать все возможные варианты», — сказал советник президента.
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#солдат
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ПВО уничтожила 16 снарядов Vampire над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила 16 снарядов РЗСО Vampire над Белгородской областью
13 мая 2024, 17:50

Фото: iStock/Aterrassi

В Минобороны РФ объявили, что 13 мая над Белгородской областью с помощью ПВО были сбиты 16 ракетных снарядов украинской РЗСО «Вампир».
Согласно официальному сообщению оборонного ведомства, около 17.00 мск ВСУ предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку на объекты в России с использованием системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурные средства ПВО смогли уничтожить шестнадцать ракетных снарядов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о 12 обстрелянных муниципалитетах за прошедшие сутки. В том числе, по его словам, по приграничному селу Щетиновка Белгородского района было выпущено 18 танковых снарядов, 19 артиллерийских и 10 гранатометных выстрелов.

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#ракеты
#пво
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ВС РФ начинают окружать Волчанск в Харьковской области
Депутат Харьковского облсовета Скорик: ВС РФ начинают окружать Волчанск
13 мая 2024, 17:36

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России начала окружать Волчанск с одной стороны, в городе не осталось ни одного целого здания. Об этом заявил депутат Харьковского облсовета Александр Скорик, его слова передает украинское издание «Страна».
«По последней информации из Волчанска, у врага есть продвижение. Город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями ведут оборону», — рассказал Скорик.
Он отметил, что российская сторона начала наступление в Харьковской области всего три дня назад, при этом в Волчанске не осталось ни одного уцелевшего здания.

10 мая украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и соседних населённых пунктов Харьковской области.

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