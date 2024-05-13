В СНБО Украины не увидели «угрозы наступления» ВС РФ на Харьков

Угрозы наступления российской армии на Харьков нет, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко.
«Мы можем заявить, что не видим никакой угрозы наступления на город Харьков», — сказал Литвиненко агентству Франс Пресс.Ранее президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал положение Вооруженных Сил Украины в Харьковской области как чрезвычайно сложное, особенно в Волчанске. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины признал сложную оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил «тактический успех» российских войск.
Министерство обороны РФ ранее сообщало, что российские военные группы войск «Север» за сутки продвинулись вглубь обороны противника и захватили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В этой же области вооруженные силы России захватили Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
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Артем Кузьмин