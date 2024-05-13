В Госдуме назвали действия командования ВСУ агонией

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Смена командования ВСУ на харьковском направлении свидетельствует об агонии, пишет ТАСС.
Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его мнению, от смены бригадных генералов ситуация не изменится.
Он напомнил, что за последние несколько месяцев командование ВСУ на харьковском направлении было заменено два раза.
Ранее сообщалось о замене Юрия Галушкина на Михаила Драпатого во главе оперативно-тактической группировки войск «Харьков».
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Он напомнил, что за последние несколько месяцев командование ВСУ на харьковском направлении было заменено два раза.
Ранее сообщалось о замене Юрия Галушкина на Михаила Драпатого во главе оперативно-тактической группировки войск «Харьков».
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Алёна Самарева