Фортификационные сооружения, расположенные под городом Павлоград в Днепропетровской области Украины, были плохо спроектированы и построены исключительно ради создания визуального эффекта, заявил военнослужащий украинской армии Андрей Бабичев в разговоре с изданием «Страна.ua».