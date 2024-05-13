«Родина у меня одна»: ветеран ВМФ из Херсонской области 30 лет ждал прихода РФ

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Ветеран ВМФ из Херсонской области Юрий Бульбах 30 лет ждал прихода России, пишет РИА Новости.
По его словам, он один раз принимал присягу Родине, и она у него одна. Сам пенсионер начинал службу в Советской армии на Черноморском флоте. Позднее его перевели на Балтику.
После распада Советского Союза он отказался принять присягу на Украине.
Бульбах рассказал, что ежегодно поднимал советский военно-морской флаг на праздники, не боясь преследования со стороны киевских властей.
Росгвардейцы поздравили моряка с Днем Черноморского флота, ежегодно отмечаемого 13 мая. Также ему и его внукам вручили подарки и георгиевские ленточки.
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После распада Советского Союза он отказался принять присягу на Украине.
Бульбах рассказал, что ежегодно поднимал советский военно-морской флаг на праздники, не боясь преследования со стороны киевских властей.
Росгвардейцы поздравили моряка с Днем Черноморского флота, ежегодно отмечаемого 13 мая. Также ему и его внукам вручили подарки и георгиевские ленточки.
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Алёна Самарева