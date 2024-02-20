Генерал ВСУ объяснил попадание в плен украинских бойцов в Авдеевке

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Солдаты Вооруженных сил Украины оказывались в российском плену в Авдеевке по причине безуспешной эвакуации раненых с поля боя. Это произошло из-за плохой коммуникации на уровне взвода, роты и батальона. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, пишет ТАСС.
По мнению Кривоноса, время в Авдеевке было потеряно.
«То, что бросили людей, которые попали в плен — позорная практика, но такие случаи были и до того. Это как раз показывает уровень коммуникации в нижнем звене», — заявил отставной генерал.
Ранее китайское издание Asia Times писало, что потеря Авдеевки может стать для Владимира Зеленского началом конца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак