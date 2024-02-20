Генерал ВСУ объяснил попадание в плен украинских бойцов в Авдеевке

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что позиции Вооружённых сил Украины с каждым днём становятся слабее. Так он отреагировал на пост в соцсети X* о том, что пора прекратить огонь и начать мирные переговоры между Киевом и Москвой.