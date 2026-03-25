Netflix возвращается: стриминговый гигант хочет зарегистрировать товарный знак в России
Американский стриминговый сервис Netflix намерен зарегистрировать одноименный товарный знак в России. Об этом пишет РИА Новости.
Заявка поступила в Роспатент в марте текущего года от компании «Нетфликс Инк». Если регистрацию одобрят, организация сможет продавать в стране программы и приложения для доступа к развлекательному контенту, наушники, шлемы виртуальной реальности и даже человекоподобных роботов.
Ранее Netflix приостановил работу в России из-за ситуации вокруг Украины. Теперь компания рассматривает возможность возвращения на рынок.
Netflix — это крупнейший в мире стриминговый видеосервис по подписке, предлагающий обширную библиотеку фильмов, сериалов, документальных фильмов и шоу.
